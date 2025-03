'Tu cara me suena 12' dará el salto a Disney+ tras su paso previo por Antena 3

El popular concurso de imitaciones 'Tu cara me suena' amplía sus opciones de visionado con una nueva ventana de emisión. Atresmedia ha llegado a un acuerdo con Disney+ para que las galas de la duodécima edición del programa puedan verse en la plataforma de streaming a partir del día siguiente de su emisión en Antena 3.

La incorporación de 'Tu cara me suena 12' a Disney+ refuerza la relación entre ambas compañías, que comenzó en noviembre de 2024 con el lanzamiento de un paquete de suscripción conjunto. Este acuerdo permitía a los usuarios acceder tanto a atresplayer Premium como a Disney+ estándar con anuncios por 8,49 euros al mes. Con este nuevo movimiento, Disney+ se consolida como una plataforma que apuesta por ampliar su catálogo con programas de televisión en abierto, como ya ha ocurrido en Estados Unidos con 'Dancing with the Stars'. En España, 'Tu cara me suena' se convierte en el primer programa de entretenimiento en sumarse a esta estrategia.

¿Cómo y dónde ver 'Tu cara me suena 12'?

El formato presentado por Manel Fuentes podrá verse a través de tres canales distintos:

Antena 3 : Emisión en abierto de cada gala.

: Emisión en abierto de cada gala. atresplayer : Los suscriptores de la plataforma podrán acceder a los programas una semana antes de su emisión en televisión. Además, estarán disponibles gratuitamente durante 14 días tras su estreno en Antena 3; pasado ese tiempo, solo podrán verse bajo suscripción en atresplayer Premium.

: Los suscriptores de la plataforma podrán acceder a los programas una semana antes de su emisión en televisión. Además, estarán disponibles gratuitamente durante 14 días tras su estreno en Antena 3; pasado ese tiempo, solo podrán verse bajo suscripción en atresplayer Premium. Disney+: Cada gala se incorporará a la plataforma de streaming un día después de su emisión en Antena 3, ofreciendo así una nueva alternativa para los espectadores.

La duodécima edición de 'Tu cara me suena' traerá consigo novedades en su panel de jueces. Carlos Latre no repetirá en su papel de jurado, ya que ha fichado por Mediaset España. En su lugar, el humorista Florentino Fernández ocupará su asiento tras su experiencia como juez en 'Got Talent España'. Por otro lado, Chenoa y Lolita Flores continuarán en el jurado, mientras que Àngel Llàcer regresa tras su ausencia en la edición anterior, motivada por una grave infección. Con este equipo, el programa del prime time de Antena 3 mantiene su esencia mientras incorpora un toque de frescura con la incorporación de Florentino Fernández.

El auge del streaming en la televisión tradicional

El acuerdo entre Atresmedia y Disney+ refleja el creciente interés de las plataformas de streaming por los contenidos televisivos en abierto. Netflix ya ha explorado el formato de emisiones en directo, y Prime Video ha apostado por programas como 'Operación Triunfo'. Disney+ aún no ha dado el paso de emitir en directo en España, pero su estrategia parece enfocada en reforzar su catálogo con formatos populares de la televisión en abierto. La inclusión de 'Tu cara me suena' en su oferta supone un hito dentro de esta tendencia, al tratarse de un programa de entretenimiento y no de una serie, como había sido la norma hasta ahora.

Aunque Atresmedia aún no ha confirmado la fecha exacta de estreno, todo apunta a que el programa llegará a Antena 3 el viernes 5 de abril, justo después de la final de 'El Desafío'. De ser así, la primera gala estaría disponible en Disney+ el sábado 6 de abril. Con este acuerdo, 'Tu cara me suena' amplía su audiencia potencial y se adapta a las nuevas formas de consumo audiovisual, consolidándose como uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de la televisión española.