El drama médico "The Pitt" renueva para una segunda temporada en Max

El drama médico "The Pitt", ambientado en Pittsburgh, ha sido renovado para una segunda temporada por Max. La serie, que se estrenó en enero en el servicio de streaming, emitirá el final de su primera temporada el 10 de abril, con nuevos episodios cada jueves.

Según Max, "The Pitt" ha sido uno de los títulos más vistos a nivel mundial desde su debut, aunque no se proporcionaron datos concretos para respaldar esta afirmación. Sin embargo, los ratings de Nielsen para la semana del 13 al 19 de enero no incluyeron a "The Pitt" entre las 10 series originales más vistas en streaming. A pesar de la falta de confirmación de ratings de terceros, Sarah Aubrey, directora de Programación Original de Max, expresó entusiasmo por la acogida del público a la serie.

La serie está protagonizada por Noah Wyle como un veterano médico de urgencias atormentado por la pérdida de su mentor durante la crisis de la COVID-19. Cada episodio sigue una hora del turno de 15 horas del Dr. Robby (Wyle) en la sala de emergencias del Hospital Médico de Trauma de Pittsburgh. El reparto también incluye a Tracey Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell y Shabana Azeez. R. Scott Gemmill creó la serie y es productor ejecutivo. Wyle también es productor ejecutivo junto con John Wells y Erin Jontow de John Wells Productions, Michael Hissrich y Simran Baidwan. Warner Bros. Television, con quien John Wells Productions tiene un acuerdo general, es el estudio.

La renovación de "The Pitt" se produce a pesar de una demanda en curso por parte de los herederos de Michael Crichton, quienes alegan que la serie es un reboot no autorizado de "ER", serie que Crichton creó y en la que trabajaron Wells, Wyle y Gemmill. A pesar de la controversia legal, "The Pitt" ha sido bien recibida por la crítica, manteniendo un índice de aprobación del 93% en Rotten Tomatoes. Los productores ejecutivos, Gemmill, Wells y Wyle, expresaron su entusiasmo y agradecimiento por la respuesta del público y el apoyo de Max y Warner Bros. Television. Channing Dungey, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Television Group y WBD US Networks, elogió la serie como una "clase magistral de narración de historias" y agradeció a Max por darles la oportunidad de continuar contando más historias.

Aunque la serie se filma casi en su totalidad en Burbank, California, el equipo rodó escenas en el Allegheny General Hospital en el North Side de Pittsburgh durante una semana en septiembre, que se han insertado en episodios a lo largo de la serie. La serie también presenta muchas referencias a lugares locales.

Los fanáticos pueden seguir disfrutando de los nuevos episodios de la primera temporada de "The Pitt" los jueves hasta el 10 de abril.