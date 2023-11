El inmortal «Doctor Who»

Tiene más psicología que el doctor Crane, más encanto que el doctor Ross, más éxito con mujeres que el doctor Grey, y más carisma que el mismísimo doctor House. «El doctor» es único. «¿Doctor quién?» dirán ustedes, y estarán en lo cierto. La serie más longeva según el Récord Guiness lleva toda la vida en televisión, y este jueves 23 de noviembre celebrará por todo lo alto su 60 aniversario. Tras unos años desaparecida y otros cogiendo fuerza de nuevo con grandes éxitos entre los espectadores, su decimoquinto cambio de protagonista coincidirá con sorpresas y una programación especial que llegará a España en noviembre.

Para aquellos que no hayan podido disfrutar nunca de ella, «Doctor Who» es una serie de ficción creada por Sydney Newman que comenzó su andadura en blanco y negro en la BBC en 1963, y narra las aventuras de un señor del tiempo llamado «El doctor» a bordo de su nave la Tardis, que imita por fuera la apariencia de una típica cabina azul de la policía metropolitana, pero que «es más grande por dentro». Acompañado siempre de un/una compañera o compañeros viaja a otros mundos, otras épocas y otras realidades con la intención de ayudar, pero metiéndose siempre en líos. La serie sufrió un parón en 1989 y volvió a relanzarse en 2005 renovada, pero sin perder esa esencia de monstruos de cartón piedra (mis disculpas a los ángeles llorosos) y peleas con algo más que con armas (y un destornillador sónico). Sin embargo para esta ocasión se estima un gasto de 5 millones de libras por episodio. Una de las características de la serie es que el personaje se «regenera» de cuando en cuando y ya son 14 las personas que se han puesto en el mismo papel, siendo William Hartnell el primero y Ncuti Gatwa el número 15, con David Tennant repitiendo como décimo y decimocuarto.

Llegados a este punto las sorpresas preparadas para los «Whovians» o fans de «Doctor Who» se agolpan en televisión. Y es que los seguidores de la ficción británica se relamen ante la idea de que David Tennant, Catherine Tate (histérica e histórica Donna Noble) y Neil Patrick Harris protagonizan los tres especiales de la serie en esta segunda etapa de Russell T. Davies como creador. El reencuentro de la antigua pareja pondrá el universo en peligro además de la llegada de El juguetero (Harris), personaje que data de la tercera temporada de la serie antigua interpretado por última vez por Michael Gough en 1966. ambién, como bien adelanta este tráiler, veremos en estos especiales a Yasmin Finney como «otra Rose»; Jacqueline King como Sylvia, madre de Donna; Karl Collins como Shaun, el marido; Ruth Madeley como Shirley Anne; Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart, jefa de UNIT y Aneurin Barnard como Roger ap Gwilliam. Por último, Ncuti Gatwa hará su aparición como Quince. La BBC lanzará estos especiales a partir del 25 de noviembre con «The Star Beast», una reelaboración de una tira cómica de la década de 1970 sobre «Beep the Meep», con la voz de Miriam Margolyes, que llega a la Tierra; seguido de «Wild Blue Yonder» el 2 de diciembre («Aquí es donde la Tardis llega más lejos que nunca. Y es extraño, da un poco de miedo», Davies dixit); y «The Giggle» el 9 de diciembre. Continuarán transmitiéndose en BBC One y BBC iPlayer, donde también se estrenará el primer episodio del revivido programa detrás de escena de «Doctor Who» , «Doctor Who Unleashed» , el 25 de noviembre para acompañar la transmisión del primer especial. En declaraciones a «The Mirror» Davies explicó que en un encuentro virtual con Tennant y Tate llegó la oportunidad: «Oh, siempre me ha encantado Donna Noble y ¿no sería maravilloso hacer más?», dijo la actriz. «Y dije: ‘Oh, sí, sí, sí’, así. Y luego le preguntó a David. Ella dijo: ‘¿Harías un poco más?’ Y él dijo que lo haría, en un instante. Entonces ella me dijo eso y realmente me sentí obligado por el honor de ir a la BBC y decir: ‘Mira, estas dos estrellas acaban de dijeron que les encantaría volver.’ Sabía que se acercaba el 60 aniversario. Así de simple». Añadió misterio al asunto asegurando que en el último de los especiales se sabrá por qué ha vuelto el décimo Doctor: «El misterio de su rostro continúa durante los próximos dos especiales. No es una gran trama, pero en realidad tiene una buena recompensa». Como parte del aniversario se han volcado en BBC iPlayer 800 episodios de la serie con joyas como la incursión original del primer Doctor con los Daleks y las series del cuarto Doctor «El cerebro de Morbius» y «La ciudad de la muerte».

En España «Doctor Who» se puede ver en Pluto TV (seis temporadas), siete en Amazon Prime Video y los episodios especiales llegarán gracias a un acuerdo de la BBC con Disney Plus+.

El testigo de color llega en 2023: el decimoquinto

►Como un inesperado regalo de Navidad en el especial de este año de «Doctor Who» llegará la incorporación de Ncuti Gatwa («Sex Education»), el actor que dará vida al decimoquinto Doctor, y el primero de color de la historia de la serie después de que Jodie Whitaker rompiese el molde al ser la primera mujer de la ficción en 60 años. En un especial titulado «La Iglesia en Ruby Road» veremos al nuevo doctor y presentará al primer compañero de Gatwa, Ruby Sunday de Millie Gibson. Según las previsiones su estreno oficial será el 25 de diciembre de 2023. De lo poco que se ha filtrado es que veremos un «cameo» digital del primer Doctor, William Hartnell.