Jack Gleeson, el odiado Joffrey en “Juego de Tronos”, vuelve a la televisión

Cuando Jack Gleeson interpretó uno de los villanos más famosos de los últimos tiempos, el despiadado Joffrey Baratheon de “Juego de Tronos”, tuvo tanta repercusión en medios y generó tanta animadversión a su alrededor, que el irlandés decidió apartarse de la vida pública desde 2014.

Desde entonces, Gleeson se centró en sus estudios de Teología y Filosofía en el Trinity College de Dublín y después creó su propia compañía de teatro, lejos de los grandes focos. Sin embargo, ya en 2020 tuvo una breve intervención en la comedia de la BBC2 “Out of Her Mind”, interpretando al fantasma del aborto de la protagonista. Y también obtuvo un papel en la película de Robert Lorenz “In the Land of Saints and Sinners”, protagonizada por Liam Neeson, que se estrenará en el Festival Internacional de Venecia en el próximo mes de septiembre.

Pero su regreso definitivo a la televisión será en la nueva serie que prepara la BBC, llamada “The Famous Five”, una adaptación de la exitosa serie de libros infantiles de misterio y aventuras de Enid Blyton, en la que, como bien se podía esperar, Gleeson interpretará al villano Wentworth, uno de los adultos de la serie, junto a con Ann Akinjirin y James Lance como los tíos Fanny y Quintín y Diana Quick como la Sra. Wentworth. El reparto lo completan los jóvenes actores Diaana Babnicova como George, Elliott Rose como Julian, Kit Rakusen como Dick, Flora Jacoby Richardson como Anne y el perrete Kip como Tim. El estreno de este nuevo proyecto de Jack Gleeson está programado para 2024.