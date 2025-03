Jason Isaacs se ríe del nuevo “Harry Potter”, pero deja una idea imposible de olvidar

Jason Isaacs nunca fue un villano a medias. Ni en la pantalla ni frente a los micrófonos. Su Lucius Malfoy, altivo, cruel y siempre un paso por detrás de su hijo en escándalos emocionales, dejó marca en la saga“Harry Potter”. Pero ahora, con HBO cocinando su ambiciosa adaptación serializada, muchos se preguntan: ¿quién podrá llevar esa melena blanca con la misma mala leche aristocrática? Jason tiene una respuesta. Y no es la que nadie esperaba.

“Esa mujer puede hacer cualquier cosa”, dijo a Variety cuando le preguntaron por el posible sucesor de Lucius. Se refería, nada menos, que a Meryl Streep. Lo que parece una provocación, también puede leerse como una declaración de fe en el arte de actuar sin etiquetas de género. O simplemente, como un troleo de manual. En cualquier caso, el nombre ha quedado flotando en el aire como un hechizo de confusión bien lanzado.

¿Lo dice en serio? ¿Está bromeando? ¿O simplemente no le apetece formar parte del casting club de los que ya pasaron por ahí? Todo es posible, sobre todo cuando en la misma entrevista asegura: “No tengo ningún consejo que darles: ¿para qué molestarme?”. Un gesto más de esa distancia elegante con la que muchos actores británicos se relacionan con sus papeles más populares. La frase viene además aderezada con una confesión sutil: “Sé que hay actores brillantes ya fichados. Va a ser fantástico. No necesitan los consejos de un carcamal como yo”.

Pero Isaacs no siempre juega al dardo envenenado. También ha hablado con cierta nostalgia sobre el impacto que tuvo la saga. “No fueron muy divertidas de rodar”, reconoció, apuntando al tedio técnico que implica trabajar en grandes producciones de efectos especiales. Y sin embargo, añade: “Las satisfacciones llegaron después. Hay gente que me ha dicho que la saga les salvó la vida. Y me lo creo”. Pocos lo dirían con más sobriedad.

Mientras tanto, el misterio sobre el reparto de la serie sigue blindado por HBO. Los únicos nombres confirmados (hasta ahora) son John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu como Snape y Janet McTeer como McGonagall. Del resto, ni rastro. Aunque, después de lo de Streep, quién sabe. El poder de la imaginación fan y el caos en redes podrían provocar movimientos imprevisibles.

Jason Isaacs, por su parte, ya hizo lo suyo. Le puso voz, gesto y veneno a uno de los padres más temidos de la fantasía reciente. Ahora, se aparta con gracia, lanza una sugerencia que arde como un Incendio bien lanzado, y deja que otros entren en el salón. Él ya colgó la peluca. Pero la ironía, esa sigue intacta.