Jenna Ortega promete "algo más grande" para la segunda parte de ‘Miércoles’

Como viene siendo habitual, Netflix no ha faltado a su cita y este miércoles ha compartido un nuevo avance de la segunda temporada de 'Miércoles', la serie protagonizada por Jenna Ortega, que ha desvelado más detalles de lo que está por venir junto al resto del equipo.

"La segunda mitad de la temporada nos tiene a todos muy emocionados por lo que va a pasar. Hay tantas tramas y es un caos", ha expresado, alzando las expectativas de los seguidores de la serie al asegurar que tendrá "alguna de las mejores imágenes, muchos grandes decorados y grandes secuencias" y, en definitiva, que todo será "más grande".

La primera parte llegó a Netflix el pasado 6 de agosto y, rápidamente, logró alcanzar 50 millones de visitas colocándose directamente en el primer puesto de las series más vistas durante la semana de su debut. Con el estreno de los cuatro episodios restantes el próximo 3 de septiembre, la ficción intentará superar los datos cosechados en noviembre de 2022 y consolidarse como la serie más vista de la historia de la plataforma.

El cuarto episodio dejó en vilo al público y a su protagonista en coma, tras ser arrojada por una ventana en el Hospital Psiquiátrico Willow Hill por Tyler Galpin (Hunter Doohan). Algo que supuso "el final del episodio más oscuro que hemos hecho", en palabras de la actriz, que afirma que le dieron "mucha importancia" a ese desenlace.

Tal y como apunta Miles Millar, uno de sus creadores, "una de las mejores cosas sobre la serie es crear un misterio convincente" y, al separar en dos partes la serie, tenían que "ofrecer algo especial en el cuarto episodio". Y. entre esos misterios, también destaca un regreso inesperado.

Gwendoline Christie volverá a encarnar a Larissa Weems, esta vez como nueva guía espiritual de la joven Miércoles. Un retorno que servirá para desarrollar la relación de "respeto mutuo" que se tienen los personajes. "Es una relación fascinante para explorar, los fans pueden esperar más", ha matizado la intérprete que da vida a Weems.