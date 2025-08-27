Pantomima Full ya tiene fecha de estreno para 'Entrepreneurs', su primera serie de televisión

Los humoristas y guionistas Rober Bodegas y Alberto Casado, mayormente conocidos como Pantomima Full, se embarcaron hace un año en un nuevo proyecto en forma de serie sin dejar de lado la comedia. Lo hicieron bajo el título 'Entrepreneurs', su primera serie de televisión que muestra el día a día de un grupo de emprendedores que trabajan en un coworking y que ya tiene fecha de estreno.

Será el 23 de octubre cuando debuten en Disney+, que este miércoles ha compartido el tráiler en el que ambos comparten escenas con rostros conocidos de la ficción española como Aura Garrido, Luis Bermejo o Juan Grandinetti. Al grito de "¿qué somos?", una frase que recuerda a la expresión repetida en 'La que se avecina', presentan los nuevos episodios.

El resto del reparto lo completan Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Juan Grandinetti, Kimberley Tell, Luna Zuazu, Judith Fernández, Óscar Ortuño, David Comrie, María Pascual, Marta Guerras y Santi Alverú, entre otros. La producción corre a cargo de Pokeepsie Films, la compañía de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, en colaboración con Disney+.

La trama

'Entrepreneurs' cuenta la historia de Gonzalo (Rober Bodegas), hijo de un famoso empresario hostelero que se ha dedicado a seguir los pasos de su padre montando bares de copas financiados por él. Ahora su padre se ha cansado de pagarle los negocios a su hijo y, como última oportunidad, le ha cedido un local para que monte algo que no sea otro afterwork en el que pasar el día con sus amigos.

Falto de ideas, Gonzalo acude a unas conferencias de emprendimiento y queda prendado del "humo" que vende Jacobo, un autoproclamado gurú entrepreneur (Alberto Casado), con quien se asocia para crear un coworking para emprendedores.

Para evitar que el negocio sea un fracaso más de Gonzalo, su padre obliga a su otra hija, Julia, (Aura Garrido) a vigilar y asegurarse de que el negocio de su hermano sea mínimamente rentable. El coworking está lleno de freelance con "nuevas profesiones", ninguno ha buscado trabajo nunca, todos han salido de su zona de confort y están en este mundo para dejar su huella. Spoiler: ninguno lo consigue.