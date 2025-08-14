Netflix comparte el tráiler de la segunda parte de 'Miércoles 2' con un impactante regreso de entre los muertos

'Miércoles' no descansa y, una semana después de estrenar su primera parte en Netflix y conseguir unas cifras de récord con 50 millones de visitas, la plataforma ha adelantado el tráiler de los episodios restantes, que llegarán el próximo 3 de septiembre y estarán marcados por un inesperado regreso que se une a la esperada presencia de Lady Gaga, cuya voz ya resuena en el primer avance.

En él no faltan las sorpresas y, tras despertarse del coma en el que cayó tras ser arrojada por una ventana en el Hospital Psiquiátrico Willow Hill por Tyler Galpin (Hunter Doohan), la hija de los Addams se encuentra con una directora Weems que murió en la primera temporada. "¡Hora de despertar, dormilona!", ¿Lista para tu baño matutino?", exclama vestida de enfermera mientras estruja una esponja y se le dibuja una sonrisa en la cara.

Larissa Weems (Gwendoline Christie) regresa de entre los muertos como la nueva guía espiritual de la protagonista, que tendrá que enfrentarse al bestial Tyler, descubrir por qué sus poderes fallan repentinamente y continuar lidiando con la presencia de su madre Morticia en la academia de Nevermore, como se ve en las nuevas imágenes.

La actriz, en declaraciones a Netflix, ha manifestado su amor profundo hacia el personaje de Weems, en quien pensó "mucho para darle vida" y ha reconocido su emoción por volver a trabajar con el equipo y el reparto, al que considera "un grupo de amigos que están en la cima de su carrera".

Weems ha sido rescatada de la dimensión en la que flotaba su alma, una vuelta pensada por y para los seguidores, tal y como ha asegurado el cocreador Miles Millar: "El público se ha enamorado de la relación Miércoles-Weems… Así que la traemos de vuelta en la segunda mitad de la temporada de una manera muy especial, tan confrontativa como deliciosa".

Y como nota final al tráiler de los últimos cuatro episodios de la ficción dirigida por Tim Burton, se escucha la advertencia de una Lady Gaga que dará vida a Rosaline Rotwood, una maestra legendaria que se cruzará en el camino de Miércoles Addams: "Pero cuidado, tendrás que pagar un precio".