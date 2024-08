Kaley Cuoco revela la escena más extenuante de su carrera: "No quiero volver a trabajar conmigo misma"

Kaley Cuoco es mundialmente conocida por su papel como Penny en "The Big Bang Theory", pero su carrera ha sido mucho más que eso. Desde 2020, ha brillado en "The Flight Attendant", una serie en la que no solo protagoniza, sino que también ejerce como productora. Sin embargo, lejos de ser un paseo por el parque, Cuoco ha confesado que una de las escenas más difíciles de su carrera no fue en la famosa sitcom, sino en esta serie de HBO Max. Durante una entrevista con Variety, la actriz admitió que enfrentarse a múltiples versiones de su personaje, Cassie, la llevó a una experiencia de trabajo agotadora.

Cuoco se vio inmersa en un proceso de captura de movimiento que la obligó a interactuar consigo misma en pantalla, repitiendo tomas una y otra vez hasta lograr la perfección. “Cada día interpretaba a Cassie de mil maneras diferentes, pero trabajar con la captura de movimiento es otro mundo. Una vez que elegíamos una toma, tenía que cambiarme y trabajar contra esa misma versión de mí misma, y si cometía un error, tocaba empezar de nuevo”. Este método de trabajo no solo resultó extenuante, sino que llevó a Cuoco a bromear diciendo que nunca más querría trabajar "conmigo misma varias veces".

La segunda temporada de "The Flight Attendant" también dejó secuelas a nivel personal para Cuoco. La actriz confesó que fue uno de los momentos más duros de su vida, tanto dentro como fuera de la pantalla. A medida que encarnaba a un personaje atormentado, Cuocoexperimentó una erupción por estrés que se extendió por su cuerpo durante meses, a lo que se sumó la necesidad de empezar terapia por primera vez. Su compañera de reparto, Zosia Mamet, incluso se mudó con ella para ofrecerle apoyo emocional durante el rodaje de las escenas más intensas, que Cuoco describió como "odiosas, tristes y oscuras".

Con todo lo vivido, no es sorprendente que Cuoco decidiera no continuar con una tercera temporada de "The Flight Attendant", lo que llevó a HBO Max a poner fin a la serie. La actriz ha sido muy abierta sobre cómo este proyecto la empujó hasta sus límites, tanto profesionales como personales, y cómo esa experiencia la marcó profundamente.