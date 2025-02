"Ladrones de drogas": Apple TV+ lanza un tráiler espectacular

La plataforma de streaming estadounidense Apple TV+, que ya permite a los usuarios de Android acceder a su catálogo sin restricciones, sigue apostando por ofrecer un amplio catálogo de producciones originales para lograr el disfrute de sus suscriptores. De hecho, a finales del año 2024, anunció el lanzamiento de una serie criminal bajo el siguiente título en castellano: "Ladones de drogas" ("Dope Thief", en inglés).

Este nuevo proyecto, que está basado en la novela homónima de Dennis Tafoya, aborda la historia de "dos viejos amigos y criminales de Filadelfia (Estados Unidos) que fingen ser agentes antidrogas para atracar una casa de campo y descubren, para su sorpresa, cómo su golpe de poca monta se convierte en una experiencia a vida o muerte cuando desvelan sin saberlo la existencia del canal de tráfico de drogas mejor escondido de la costa Este".

Un tráiler impactante

Esta serie de corte criminal, que contará con un total de ocho episodios, se lanzará el próximo 14 de marzo de 2025 a nivel internacional en su plataforma de streaming. El día del estreno podremos disfrutar de los dos primeros capítulos y, posteriormente, se irán emitiendo los siguientes de manera semanal hasta el 25 de abril de este mismo año. Ahora, a poco más de un mes de su estreno, han lanzado el primer tráiler oficial.

Por tanto, los aficionados a este tipo de contenidos de acción, drama y entretenimiento ya pueden hacerse una idea de cómo va a ser la serie "Ladrones de drogas". En este primer tráiler oficial, podemos apreciar las peripecias de los dos amigos que se hacen pasar por agentes de la DEA (agencia de control de drogas) y las diferentes tensiones o momentos de intriga que se van a desarrollar.

Creador y reparto de la serie

Por otro lado, queremos destacar que esta serie está producida por el nominado al Oscar Ridley Scott (aclamado por obras como "Gladiator" y "Blade Runner") , que también ha sido el encargado de dirigir el primer episodio. Además, también tenemos que destacar a otro nominado al Oscar, Peter Craig ("The Batman" y "Top Gun: Maverick"): creador y productor de la serie.

De la misma manera, vamos a mencionar al protagonista principal de la historia: Brian Tyree Henry("Atlanta" y "Causeway"), también nominado al Oscar, quien además se desempeña como productor ejecutivo. Junto a él, encontramos otros actores de gran relevancia internacional: Wagner Moura ("Narcos", "Civil War"), Marin Ireland ("The Umbrella Academy", "Sneaky Pete"), Kate Mulgrew ("Star Trek: Prodigy", "The Magnificent Meyersons"), Nesta Cooper ("See"), Amir Arison ("The Blacklist") y el ganador del Globo de Oro Ving Rhames (saga "Misión imposible").