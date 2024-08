"Mafalda" regresa en Netflix

Buenas noticias para los amantes de Quino. Su gran creación, "Mafalda", llegará como serie animada a Netflix bajo la dirección del ganador del premio Oscar, Juan José Campanella. La ficción sobre el personaje femenino ha sido anunciada en redes en el día de hoy, causando un gran revuelo, debido a la gran historia de este apreciado cómic, creado hace más de 60 años, en el que ponía de manifiesta el reflejo de la clase media del país latinoamericano y la juventud progresista.

Un regreso inesperado

En el anuncio realizado por Netflix, observamos cómo la protagonista aparece gradualmente hasta que termina tomando control de un globo terráqueo. Esto está inspirado en la historieta original, donde Mafalda siempre se preocupa por la humanidad y la paz mundial, cuestionando la realidad que los adultos han dejado. En el video publicado, ella levanta su dedo para modificar la rotación natural de la Tierra.

La serie de Netflix tendrá un auténtico maestro de la dirección detrás de la elaboración. Juan José Campanella, nominado dos veces a los premios Oscars, ganando en 2009 con "El secreto de sus ojos" (que también se llevó el Goya a mejor película iberoamericana), ha comentado que está ante el mayor reto de su vida, por la importancia en su trayectoria tras descubrir a Mafalda en su adolescencia y conocer personalmente a su creador, Quino. "Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podemos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos. Y aunque haya cosas reservadas solo para adultos, podamos todos largar una carcajada en familia, y por qué no, ir al diccionario de vez en cuando", comentó el director en el comunicado lanzado por la propia plataforma de streaming.