El director de 'El secreto de sus ojos' se estrena en 'El Hormiguero' y habla de su película favorita: "La he visto 108 veces"

El actor Miguel Ángel Silvestre y el aclamado director argentino Juan José Campanella ('El secreto de sus ojos') visitaron anoche 'El Hormiguero'. Pablo Motos charló con ellos sobre la segunda temporada de la serie 'Los enviados', que se estrena este viernes, 26 de enero, en la plataforma SkyShowtime.

Silvestre ha abierto un restaurante en Madrid junto a los futbolistas Marcos Llorente y Antoine Griezman y el intérprete Álex González: "Hablamos con Paco Roncero, nos pareció buena idea, y así nació Rhudo. Hay una sala secreta que tiene ascensor directo desde el parking".

Sobre la ficción, 'Los enviados', Campanella resumió que va de "dos sacerdotes de El Vaticano, un abogado y un médico, que son enviados para verificar los milagros". En esta segunda temporada "van a un pueblo de Galicia invitados por Pepón Nieto, el monseñor de Santiago, para averigüar el caso de tres monjas ciegas. Pueblo chico, infierno grande. Pasaron cosas con mucho drama y mucho humor", reveló el director argentino.

¿Cree el cineasta en los milagros? "La segunda temporada en sí ya es un milagro. Hay ciertas cosas que pueden ser consideradas milagro en las que sí creo: los presentimientos, por ejemplo. No sé si es espíritu o una parte de la ciencia que aún no está estudiada..."

El personaje que encarna el actor castellonense es un cura gamberrete: "Es una gozada hacer de él. Tiene escenas muy especiales; siempre he pensado que está escrito para un actor argentino, porque tiene esas cosas trapicheras, que es la manera de mirar las cosas con más rock and roll". "Había algo detrás de la celebración de la vida, tras la que está Dios", abundó.

¿Tras su personaje está Campanella? "Sí, así lo creo. No me dejaron poner acento argentino", bromeó Silvestre.

'Los enviados' "es un drama, pero Miguel Ángel demuestra que tiene una vis cómica sensacional", comentó al hilo Campanella.

"Mi abuela me contaba todas las noches un cuento y se guardaba el final para el siguiente día. Ella, que era gallega, me contaba de un loro que le cosieron el culo y no podía expulsar lo que comía..., y empezaba a crecer y a crecer... Y mañana termino el cuento", relató el director de 'El secreto de sus ojos' sin solución de continuidad.

¿Por qué dijo Campanella que en Hollywood no le parecen las actrices tan guapas como en televisión? "El tema de la fotogenia es verdad en los actores. Hay gente que tiene ese don; pero creo que en el mundo de los maquilladores hay más belleza que en el mundo de detrás de la cámara", respondió el bonaerense.

"Los cabezones dan bien en pantalla", aseguró Campanella, señalando como tal a Silvestre, quien aseguró que es un honor que el director le llame "cabezón": "Es un milagro que algo por lo que te hacían bullyng, según quién te lo diga y con qué intención puede ser un gran elogio", reflexionó el intérprete.

Silvestre, por su parte, ha escrito un libro sobre el deseo: 'Nadie detiene a la lluvia': "Nadie osa parar la fuerza de la naturaleza. En la naturaleza y en el instinto hay más verdad, está conectado con lo sagrado". "Lorca recurría a la naturaleza como metáfora para expresar lo verdadero", apuntó.

"La pandemia fue casi una herida de muerte para el cine. Mucha gente espera para ver las películas en la televisión. Y lo que murió por completo fue ver dos veces la película en el cine. Ahora, si hay algún osado que va a verla al cine, la segunda vez la ve en la tele", reflexionó Campanella.

¿Y cuál es la película que más veces ha visto el director de 'Los enviados'? "Es 'Qué bello es vivir', que la he visto 108 veces. La mejor película de la historia. Quién no ha visto esa película no sabe lo que es la vida".