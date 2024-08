Netflix recupera "Prison Break" y anuncia su fecha de estreno

Netflix sigue ampliando su catálogo con títulos icónicos, y esta vez, trae de vuelta un fenómeno televisivo que había desaparecido de su oferta: "Prison Break". La popular serie carcelaria, que dejó la plataforma en 2022, regresará a Netflix en España el próximo 4 de septiembre, mientras que ya está disponible en Estados Unidos desde el pasado 29 de julio. Con esta incorporación, Netflix refuerza su apuesta por incluir en su biblioteca clásicos de la televisión que siguen siendo de interés para el público.

"Prison Break" se suma a otros grandes éxitos como "Mad Men" y "Perdidos", que Netflix ha recuperado para sus suscriptores. La serie, que se estrenó originalmente en agosto de 2005 con Paul Scheuring como creador, narra la dramática historia de los hermanos Michael Scofield (interpretado por Wentworth Miller) y Lincoln Burrows (Dominic Purcell). Michael, un ingeniero estructural brillante, elabora un complejo plan para liberar a su hermano Lincoln, quien ha sido injustamente condenado a muerte y encarcelado en la prisión de Fox River.

La serie se convirtió rápidamente en un éxito de culto, ganándose una base de seguidores leal gracias a su narrativa llena de tensión y giros inesperados. En España, Prison Break se estrenó el 21 de septiembre de 2006 en laSexta, donde capturó la atención del público y fue emitida de manera periódica.

Además del regreso de la serie original a Netflix, el universo de "Prison Break" se expandirá con un reboot anunciado por Hulu en 2023. Este nuevo proyecto se centrará en personajes nuevos dentro del mismo universo que Michael y Lincoln, prometiendo explorar nuevas historias y desafíos. A diferencia de la serie original, Paul Scheuring no será el showrunner; en su lugar, Elgin Jamestomará las riendas de esta nueva entrega. Dado que Hulu y 20th Television, la productora de la serie original, están bajo el paraguas de The Walt Disney Company, no fue sorprendente el anuncio de la expansión del universo de "Prison Break".