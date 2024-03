Una de las mejores novelas de Stephen King, resucitará en HBO Max

Esta es una historia truculenta como cualquiera de las que aborda el maestro del suspense Stephen King en sus novelas. En 1975 el prolífico autor publicaba "El misterio de Salem's Lot", uno de los libros más apreciados por sus seguidores. Pero una historia con tanto éxito podía haber saltado al cine con facilidad y confiando en la magia de la fama llegar a hacer números.

La historia comenzó un poco antes de 2021 con la adaptación en rodaje rodada allá por 2021 y producida por nada menos que James Wan. Incluso el propio King ha llegado a verla para poder decirle a sus fans que la razón de no estrenarla sea que es muy mala. “Está bastante bien”, declaró en su cuenta de Twitter. “Cine de terror de la vieja escuela: desarrollo lento y una gran recompensa. No entiendo por qué Warner Bros. la está reteniendo; no es que sea vergonzosa ni nada por el estilo”. Pero claro, hay una serie de cintas que han sido relegadas en el tiempo e incluso destruidas sin llegar a mostrarse a los espectadores, como fue el caso de "Batgirl", y se rumorea que pasará con "Coyote vs. Acme".

Sin embargo parece que el destino de El misterio de Salem's Lot" no acabará en la basura, pero tampoco cerca de las salas de cine, y según "The Hollywood Reporter", pese a haber sido rodada para la gran pantalla, la película se estrenará final y directamente en HBO Max. Toda la confianza está puesta en King, que opina que la novela fue la primera con la que realmente se sintió escritor profesional. “En cierto modo”, le confesó a la revista Playboy en 1987, "es mi historia preferida por lo que cuenta de las ciudades pequeñas, esa especie de organismos que mueren a fuego lento. En ella me siento como en casa".

Recordemos que la trama nos lleva a Jersualem's Lot, un rinconcito de Maine donde nunca ocurre gran cosa… hasta que ocurren todas a la vez. Según recogen Matthieu Rostac y François Cau en Stephen King. Guía ilustrada del maestro del terror (ed. Lunwerg), los primeros intentos para adaptarla fueron descritos por el autor como “un completo desastre”: borrador tras borrador, los guionistas Robert Getchell, Stirling Silliphant (oscarizado en 1967 por "El calor de la noche)" y Larry Cohen se veían incapaces de condensar las más de cuatrocientas páginas del libro en un largometraje funcional. También influyó el estreno por la época de "Drácula" –la dirigida por John Badham y el "Nosferatu" de Werner Herzog.

En 1979 se planteó como una miniserie pensada desde el principio como un evento para TV en dos partes, si bien las decisiones que el guionista Paul Monash y el director Tobe Hooper (" La matanza de Texas" (1974)), tomaron con respecto al texto original no fueron del agrado de muchos de sus fans. Cohen tuvo su oportunidad en 1987 con "Regreso a Salem's Lot", una secuela con Sam Fuller en el papel de alcalde con colmillos. En 2004, la cadena TNT acometió una nueva adaptación, también en formato miniserie con resultados bastante reguleros.