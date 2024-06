Movistar Plus+ confirma la segunda temporada de "Marbella"

Movistar Plus+ ha confirmado que la serie "Marbella" tendrá una segunda temporada, apenas dos meses después del estreno de la primera. Hugo Silva retomará su papel como César Beltrán, el ambicioso abogado de los narcos. La noticia fue anunciada por el propio actor en un vídeo lanzado por la plataforma, en el que varios fans le pedían nuevos capítulos. "Si lo quieres, lo tienes", respondió Silva.

La primera temporada de "Marbella" se ha convertido en la más vista del año en Movistar Plus+, según informa 'El Mundo'. Este éxito ha impulsado a los creadores de la serie, Dani de la Torre y Alberto Marini, a continuar explorando el fenómeno de la criminalidad organizada en la Costa del Sol. "Con la primera temporada tuvimos la sensación de que quedaba aún mucha realidad por contar. El fenómeno de la criminalidad organizada afincada en la Costa del Sol es complejo y en continua evolución", comentaron a 'El Mundo'.

La serie se basa en el reportaje periodístico "Marbella, sede global del crimen organizado", escrito por Arturo Lezcano y Nacho Carretero y publicado en 2021 por 'El País'. Lezcano y Carretero han estado investigando y trabajando en nuevas tramas para la segunda temporada, con el guion a cargo de Marini. "Queda mucha más Marbella por contar", afirmó Marini.

El éxito de "Marbella" no es el único ejemplo de adaptaciones de no ficción a la pantalla. Disney+ también ha incursionado en este terreno con la serie "Nos vemos en otra vida", basada en el libro 'Nos vemos en esta vida o en la otra' de Manuel Jabois. Estrenada el 6 de marzo, la serie, protagonizada por Roberto Gutiérrez y Quim Ávila, narra la historia de Gabriel Montoya Vidal, el primer condenado por los atentados del 11 de marzo de 2004. La tendencia de adaptar reportajes y libros de no ficción a la televisión refleja una creciente demanda por historias basadas en hechos reales. En el caso de "Marbella", el enfoque en la criminalidad organizada y la complejidad de las tramas ofrecen una narrativa potente y cautivadora para los espectadores.