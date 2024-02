Muere la actriz de "Sexo en Nueva York" Lynda Gravátt, a los 77 años

Lynda Gravátt, famosa actriz conocida por sus participaciones en series como ‘Sexo en Nueva York’ y ‘Ley & Orden: Unidad especial de víctimas’, ha muerto a los 77 años en un hospital de New Brunswick, Nueva Jersey. Su muerte fue dada a conocer primero por el National Black Theatre mediante un ‘post’ publicado en Instagram el pasado 23 de febrero.

Lynda Gravatt nació el 24 de mayo de 1947 en Manhattan, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Fue una actriz, conocida por "Exposados" (2010)," Roman J. Israel, Esq." (2017) y ¡"Menudo fenómeno!" (2013). La actriz desarrolló toda su carrera en el teatro y debutó en Broadway con tan solo 4 años en "The King and I" , también hizo varias apariciones en la televisión local de Nueva York cuando era niña y debutó en el Carnegie Hall a los 9 años, según Playbill y los obituarios del National Black Theatre.

Playbill también apuntó a que se graduó de la Universidad Howard en Washington, DC, en 1971 y actuó en varias producciones fuera de Broadway a lo largo de los años, incluidas las obras "The Old Settler" , "Crowns" , "Intimate Apparel" , "Miss Witherspoon" , "The Little Foxes" , "Skeleton Crew" y "The House". En Broadway, apareció como suplente en "King Hedley II" de 2001 y protagonizó 45 "Seconds from Broadway" ese mismo año. Sus créditos en Broadway también incluyen un papel protagónico en el elenco original de "Doubt" y un papel suplente en "Cat on a Hot Tin Roof" de 2008.

Según IMDB, se le atribuyen aproximadamente 29 papeles entre 1986 y 2023 , comenzando con un papel en la película "Good to Go" de 1986 . Además de un papel protagónico en el drama de Showtime de 1999-2000 "The Hoop Life" , apareció en gran medida como invitada en televisión, con apariciones en "Sexo en Nueva York" , ‘Ley & Orden: Unidad especial de víctimas’ y, más recientemente, en dos episodios de "East New York" . También apareció notablemente en la película de Denzel Washington del 2017 , "Roman J. Israel, Esq".

Tras extenderse la noticia, Viola Davis recurrió a la red social para dedicarle unas emotivas palabras de despedida a quien llamó “amiga”: “Te amaré por siempre. Descansa en paz”.