Muere este querido actor de "Anatomía de Grey" y "Embrujadas", a los 46 años

El mundo del espectáculo quedó en shock tras la noticia del fallecimiento de Brad Everett Young, actor de Grey's Anatomy, y fotógrafo de celebridades, quien murió a los 46 años tras sufrir un accidente automovilístico en Los Ángeles. Después de ver una película, Young estaba conduciendo solo por la autopista 134 en el sur de California cuando su automóvil fue chocado por un vehículo que iba en dirección contraria.

“La familia de Brad Everett Young y la campaña oficial Dream Loud están profundamente entristecidos al anunciar que Brad Everett Young, fotógrafo de celebridades, actor, influencer e incansable defensor de la educación artística, falleció trágicamente el 15 de septiembre de 2025, luego de un accidente de tránsito en Los Ángeles”, dijo Christensen a "The Post" en un comunicado. “La pasión de Brad por las artes y las personas que las respaldaban era inigualable”, añadió Christensen. “Vivió fiel a su misión de mantener viva la creatividad”, continuó Christensen, señalando que el legado de Young continuará a través de Dream Loud Official, su organización sin fines de lucro, creada para ayudar a salvar los programas de arte y música en las escuelas.

Young nació el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia. Después de la universidad, se mudó a Los Ángeles inicialmente para estudiar medicina, pero cambió de rumbo profesional y se dedicó a la actuación. Entre sus trabajos más destacados están sus papeles en series como "Yo y el mundo", "Felicity", "Embrujadas" o "Sensación de vivir". En "Anatomía de Grey" interpretó a un paciente en la quinta temporada.También actuó en películas como "Los Ángeles de Charlie", "Dicen por ahí..." o "Jurassic Park 3".

Como fotógrafo, Young trabajó regularmente en eventos de alfombra roja de Hollywood y tomó fotografías de estrellas como Sarah Michelle Gellar, David Harbour, Seth Green y Emma Caulfield Ford. También realizó sesiones fotográficas para publicaciones como Vanity Fair, Vogue, Elle y Harper's Bazaar y compartió sus retratos en su Instagram, que tiene más de 2 millones de seguidores.