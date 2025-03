Netflix confirma una nueva serie live-action de 'Scooby-Doo'

Netflix en enero se hizo con los derechos de las dos películas live action de 'Scooby-Doo' y hemos conocido los planes de la plataforma de streaming con los míticos personajes de Hanna-Barbera. Los productores de 'From' serán los encargados de llevar a cabo de esta ficción que ha confirmado la sinopsis oficial de este nuevo producto audiovisual, confirmando que será una reinvención moderna del gran danés más famoso de la pequeña pantalla y sus cinco amigos.

Sinopsis oficial

"Los viejos amigos Shaggy y Daphne se unen en un campamento de verano con la científica Velma y el extraño pero apuesto Fred para resolver el misterio de un cachorro de gran danés perdido y solitario, que puede haber presenciado un asesinato sobrenatural", confirmó Netflix en sus redes sociales.

Netflix explorará los orígenes de este equipo en una nueva serie, confiando la producción a Berlanti Productions, responsable de éxitos como 'Riverdale', 'You' y el Arrowverso. Además, contará con la colaboración de Midnight Radio, la productora de André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum y Scott Rosenberg. En este proyecto, Appelbaum y Rosenberg tendrán un papel clave, ya que no solo han trabajado como guionistas, sino que también serán los showrunners de la serie. Su experiencia en la creación de 'Citadel' y la producción de 'From' en los últimos años refuerza su capacidad para desarrollar esta nueva historia.

Un éxito en taquillas

Las películas live-action de principios de siglo consiguieron grandes números en las salas de cine. El 24 de marzo de 2004, la segunda película debutó con una recaudación impresionante de 29.438.331 dólares en su primer fin de semana, gracias a su exhibición en más de 3.312 cines, con un promedio de 8.888 dólares por sala. A nivel nacional, alcanzó una taquilla de 84.216.833 dólares, mientras que su recaudación mundial ascendió a 181.466.833 dólares. Aunque estos números quedaron por debajo de los logrados por Scooby-Doo en 2002, que obtuvo 275.650.700 dólares en todo el mundo, la película se posicionó como número uno en la taquilla durante su estreno. Además,cerró el año ocupando el puesto número 28 en la lista de las películas más exitosas de 2004, consolidándose como un destacado estreno de ese periodo. Estas cifras reflejan su impacto en el público y la sólida recepción que tuvo en su debut cinematográfico.