Netflix indigna a los fans y cancela una de las mejores series de 2024

Últimamente los criterios de la plataforma Netflix para cancelar una serie se encuentran en total desacuerdo con los gustos de su propio público. No hablamos de actores más o menos conocidos, o de buenas o malas historias, si no de una cuestión de números. Así la política canceladora de la gran "N" roja ha decidido cortar por lo sano y no renovar "Los Hermanos Sun", la serie protagonizada por la oscarizada Michelle Yeoh ("Todo a la vez en todas partes").

Realmente la cancelación tras solo una temporada de "Los hermanos Sun", estrenada el pasado 4 de enero, es una decisión basada en los datos. Se trata de una serie muy atractiva a nivel trama con acción y comedia y que contaba además con la participación de la siempre camaleónica Yeoh. Sin embargo, y a pesar de situarse rápidamente entre las 10 series más vistas de Netflix, no tuvo un despegue espectacular como si le sucedió a otras ficciones como la protagonizada por Sofía Vergara. En datos, en las cinco semanas entre el top 10 de la plataforma sólo acumuló 17,2 millones de reproducciones, frente a las de "Griselda" que consiguió eso en menos de una semana.

Recordemos que la serie recibió buenas críticas de páginas especializadas y su mezcla de géneros le auguraba al menos una temporada más que finalmente no será como desveló "Deadline". Pero los estándares de la plataforma no cuadran con las cifras: las vistas semanales del programa se mantuvieron por debajo de los modestos 7 millones y cayeron a 2 millones durante sus últimas dos semanas en el Top 10.

Uno de los protagonistas Justin Chien, ha queerido agradecer a los espectadores su apoyo publicando un mensaje para los fans: "Me llevará algún tiempo digerir esta noticia, pero quiero daros las gracias de todo corazón por vuestro amor y apoyo al programa". "Me llena de alegría saber que el programa resonó en tanta gente. Tu amor hizo que todo nuestro trabajo colectivo, sacrificios y angustias valieran la pena.", escribió en su Instagram. Otras publicaciones destacan la mala suerte de Yeoh con las series y Netflix, con la cancelación de "The Witcher: El origen de la sangre" y "Chino americano: La serie".

«Los hermanos Sun», creada por Brad Falchuk («Glee») y Byron Wu («The Getaway»), es una comedia de acción que corre a saltos entre situaciones irreales como una pistola sobre la rodilla de la matriarca, y las escenas de acción con esa elegancia de las películas en las que participa Yeoh. La trama comienza cuando el jefe de una poderosa tríada taiwanesa recibe un disparo de un sicario misterioso, quedando en un estado que impide que siga a la cabeza de sus turbios negocios. Entonces es cuando su hijo mayor, el legendario asesino Charles Sun (Justin Chien), alias Pata de Silla, pone rumbo a Los Ángeles para proteger a su madre, Eileen (Michelle Yeoh), y a su ingenuo hermano menor, Bruce (Sam Song Li), que ignoraba a qué se dedicaba su familia.