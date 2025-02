Perdón o venganza ¿Qué harías con tu «Enemigo»?

Nos adentramos en pleno rodaje, aunque para ser exactos es el último día. Y el baremo de que la cosa ha ido bien es que los ánimos están revueltos, como si les hubiera pasado un camión por encima y las emociones se desbordaran. No hay lugar para meter el dedo en la llaga, porque la llaga sangra y las emociones contenidas dejan de estarlo. No es una película más. Hay mucha intención en ella. Casi un fin social de viajar a los lugares no tan comunes, pero que de una u otra manera podemos sentirnos reflejados, o hemos podido viajar sin quererlo, son emociones que nos confrontan y nos llevan al extremo. Habla del acoso, del conocido bullying, pero no se queda ahí. Esa es la punta del iceberg. David Valero, el director de «Enemigos» traza esta aventura desde la profundidad de las almas para saber cómo ocurre y por qué. Qué define la complejidad de los comportamientos. Qué nos lleva a uno u otro lugar de la partida. «Todo el mundo hemos tenido un ‘Rubio’ en nuestra vida. Alguien que te la ha jodido en algún momento. Alguien que te jodió la EGB o primaria. Partimos de una base creíble», relata a LA RAZÓN Valero. Es quien dirige esta historia de superación personal, producida por Amazon MGM Studios y Atípica Films, que se estrenará en cines el 9 de mayo (y después llegará a Prime Video).

Los personajes

Atrás dejan un recorrido larguísimo. Nos habla David de «El Rubio». ¿Pero quién es ese Rubio que tal y como nos lo ha pintado no queremos tener cerca? Se trata del coprotagonista de esta historia. Un peso pesado de esta interpretación que se mete en su piel Hugo Welzel («El hijo zurdo», «La chica de nieve»). Y así nos cuenta cómo es: «Es una persona con máscara, caparazón, tiene una violencia muy heavy, es un sádico, disfruta del dolor de los demás. No es una violencia descontrolada, sino interiorizada. Aquí está la importancia de los lugares donde te desarrollas y te desenvuelves como persona. Si la violencia es el primer plato con el que desayunas, tu vida va a estar muy condicionada porque se convierte en tu forma de comunicarte. Te tienes que hacer respetar y abrazas la violencia, es pura supervivencia. Naces en el infierno», explica el actor.

Una peli que protagoniza con Chimo, un personaje que encarna Christian Checa en el contrapunto de las emociones. «Chimo es complejo, desde muy pequeño ha sufrido bullying en un barrio donde hay diferentes tipo de personas. En mi caso soy sensible, tengo valores y me encuentro con otra persona que decide amargarme la vida. La educación que me han impartido mis padres, lo que vivo en casa, hace que no viva amargado si no que intente llevarlo de la mejor manera posible. No lo vivo desde la rabia», nos relata el intérprete.

«Es una historia de resiliencia», aclara David Valero.

Si hay algo que sorprende durante la charla es la profundidad con la que han trabajado los personajes que, a estas alturas, ya tenemos claro que nos son sencillos. «El mayor desafío ha sido comprender ciertas motivaciones sobre las que hemos tenido que dialogar mucho para encontrar el equilibrio. He venido a veces con una idea preconcebida y a la hora de interpretar hemos encontrado otro camino que representaba más el motor de la historia. Ha sido un aprendizaje tremendo y un reto físico por todas esas escenas que hemos rodado sin tregua, sin respiro», admite Christian Checa.

"No he vivido esto en mi vida"

Diferente, tal vez, ha sido el proceso de Hugo a través de «El Rubio», aunque admite que lo que más le ha sorprendido ha sido el trabajo tan exhaustivo de ensayos que ha llevado a cabo para prepararlo: «Nunca había vivido algo así en otros proyectos». Y prosigue, «el hecho de conocer tanto al personaje hace que vaya todo de la mano, vas viviendo con él, entiendes sus motivos y va cayendo por su propio peso. El trabajo corporal ha sido complejo y entender ciertas cosas que ocurren en la película, pero me ha dado tiempo a interiorizarlo mucho», matiza.

Un proceso que ha estado muy vivo: «Ha sido un aprendizaje durante el camino», tal y como nos cuenta el propio David Valero. «Teníamos una idea en el guion y al ponerlo en escena se ha enriquecido y se ha vuelto muy grande, mucho más de lo que imaginaba. El cine que me gusta hacer debe ser un medio para que conecte con la vida y con muchas de las cosas que a veces no queremos ver».

Estefanía de los Santos ,Luna Pamies, Sara Vidorreta, José María Peinado y José Manuel Poga completan el reparto de este «Enemigos», que está producida por José Antonio Félez («Modelo 77», «La isla mínima») y Alberto Félez («La chica de nieve», Modelo 77) quien también está a cargo de la producción ejecutiva junto a Cristina Sutherland. Se estrenará en salas el 9 de mayo, distribuida por Vértice 360, antes de llegar a Prime Video.