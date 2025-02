¿Preparados para el escándalo? "Asuntos internos" irrumpe en La 1

Televisión Española sigue apostando por la ficción nacional con el estreno de "Asuntos internos", su nueva serie policíaca que llegará a La 1 el miércoles 12 de febrero a las 22:50h. Tras el buen rendimiento de títulos recientes como "Las abogadas" y "Detective Touré", la cadena pública se adentra ahora en el universo de las primeras mujeres que formaron parte de la Policía Nacional durante la Transición.

La serie, un thriller de seis episodios creado por Pedro García Ríos y Rodrigo Martín Antoranz, está protagonizada por Laia Manzanares, quien da vida a Clara Montesinos, una joven agente que se enfrenta a un entorno hostil en su primer destino: una comisaría en el madrileño barrio de Vallecas. Allí, Clara no solo tendrá que demostrar su valía en un cuerpo dominado por hombres, sino también enfrentarse a los fantasmas de una sociedad que apenas empieza a despertar tras el Franquismo.

El reparto se completa con nombres como Silvia Abascal y Marta Poveda, quienes interpretan a dos mujeres clave en la vida de Clara. Ana, una viuda acomodada que lucha por salvar a su hija de las drogas, y Berta, una empleada doméstica atrapada en una existencia marcada por la sumisión. Ambas se convertirán en aliadas inesperadas en la batalla de Clara por limpiar el barrio de corrupción, delincuencia y secretos enterrados.

"Asuntos internos" no lo tendrá fácil en la parrilla, ya que competirá en la franja del prime time de los miércoles, enfrentándose a apuestas consolidadas como "El capitán en América" en Antena 3 y "Next Level Chef" en Telecinco, además del fenómeno de "La isla de las tentaciones". No obstante, la serie buscará beneficiarse del efecto arrastre de programas de éxito de La 1 como "La revuelta", que ya impulsó a sus predecesoras en la misma franja.

Más allá de su enfoque policial, "Asuntos internos" se presenta como un retrato social de una época de cambios, donde el papel de la mujer en las fuerzas de seguridad del Estado todavía estaba por definirse. La serie apuesta por un tono realista, con tramas que combinan el suspense de los casos criminales con los conflictos personales y las tensiones de género en un contexto de transformación política.

Este nuevo estreno de TVE promete ofrecer una visión fresca y comprometida sobre la Transición, explorando cómo se forjaron los cimientos de una policía moderna mientras la sociedad española luchaba por dejar atrás sus propios demonios.