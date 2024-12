¿Qué 15 películas candidatas al Óscar 2025 podrán verse en Filmin?

Filmin apuesta fuerte por 2025. La plataforma de streaming ofrecerá a sus suscriptores una selección exclusiva de 15 películas internacionales que aspiran a ganar el Óscar a la Mejor Película Internacional en la ceremonia del 3 de marzo del próximo año. Estos títulos representan lo mejor del cine global y destacan por su diversidad temática y cultural, así como por el reconocimiento que han recibido en festivales internacionales.

Entre las películas más esperadas se encuentra "Emilia Pérez", dirigida por Jacques Audiard y candidata por Francia. Este innovador "narco-musical" cuenta con la participación de Zoe Saldaña, Selena Gómez y Karla Sofía Gascón. La película, que se ha estrenado en cines este pasado 5 de diciembre, llegará a Filmin en marzo. La trama gira en torno a la transformación de un peligroso traficante de drogas, prometiendo una experiencia cinematográfica única. Asimismo, Dinamarca está representada por "The Girl With The Needle", de Magnus von Horn, que aborda la historia de una joven que, tras la Primera Guerra Mundial, colabora con una agencia de adopción clandestina. La película, ganadora de cuatro premios en el Festival de Sevilla, llegará a Filmin poco meses después de su estreno en cines este pasado 6 de diciembre.

Zoe Saldaña en "Emilia Pérez", candidata al Óscar por Francia Filmin

Por otra parte, Letonia participa con "Flow", un mundo que salvar, dirigida por Gints Zilbalodis. Esta película de animación narra la lucha de un gato por sobrevivir en un mundo postapocalíptico inundado y sin humanos. Su llegada a los cines está prevista para el 24 de diciembre, y también competirá en la categoría de Mejor Película de Animación. Ya disponible en Filmin está "La Suprema", de Felipe Holguín, representante de Colombia. Además, próximamente, se unirán "Reinas", de Klaudia Reynicke (Suiza), disponible a partir del 3 de enero, y "Kneecap", de Rich Peppiatt (Irlanda), basada en la historia real de una banda de rap que lucha por preservar el idioma gaélico.

86 edición de los Premios Oscar larazon

Otro título destacado es "Dahomey", un documental dirigido por Mati Diop que representa a Senegal y que fue galardonado con el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Su estreno en cines será este próximo 13 de diciembre. Asimismo, Alemania estará presente con "La semilla de la higuera sagrada", de Mohammad Rasoulof, que llegará a Filmin en enero. El listado de las 15 candidatas se completa con títulos como "Grand Tour" (Portugal), "La tutoría" (Noruega), "El baño del Diablo" (Austria), "Universal Language" (Canadá), "Julie Keeps Quiet" (Bélgica), "La Palisiada" (Ucrania) y "Memorias de un cuerpo que arde" (Costa Rica).