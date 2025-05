Qué ha sido de Sofía Nieto y Eduardo García, los hijos de los Cuesta en 'Aquí no hay quien viva'

Estrenada hace casi 22 años, el éxito de 'Aquí no hay quien viva' sigue saliendo a flote en cualquier conversación, publicación en redes o comida. La ficción de los hermanos Caballero se emitió solo durante 3 años en Antena 3, pero su casi centenar de episodios fue más que suficiente para ganarse el corazón de una audiencia récord.

Con un reparto coral de lo más carismático, los personajes interpretados por José Luis Gil, Fernando Tejero, Malena Alterio, Mariví Bilbao, etc., lograron la hazaña de no solamente perdurar en el imaginario español, sino de convertirse en todo un concepto dentro de nuestra cultura. Su forma de vivir, su actitud y su espontaneidad son algunas de las razones más probables detrás de este éxito, que algunos aprovechan y otros descartan con diligencia.

En el caso de este segundo grupo nos encontramos con los personajes de Natalia y José Miguel Cuesta, interpretados por Sofía Nieto y Eduardo García. Estrellas juveniles durante su paso por la ficción, ambos tomaron rumbos separados al querer enfocar su vida adulta en otras ramas. Esto es lo que sabemos de la vida actual de cada uno de ellos.

Sofía encontró su vocación en las matemáticas

Al finalizar el rodaje de 'Aquí no hay quien viva', Nieto tuvo la oportunidad de encarnar al personaje de Sandra en 'La que se avecina', por aquel entonces un intento de reinicio de la serie de los hermanos Caballero. Tras dos temporadas en antena, Nieto decidió desvincularse de la interpretación, minando poco a poco sus apariciones públicas.

Un par de años más tarde, se sabría que la ex intérprete, de actualmente 40 años había decidido involucrarse de lleno en las matemáticas y la docencia. Como curiosidad, Sofía llegó a recibir varios premios en este prestigioso campo durante su etapa en 'Aquí no hay quien viva'. "Trabajar en una serie de televisión es algo que exige muchísimas horas. A veces me estresaba con todo lo que tenía que estudiar y me daba rabia si no podía ir a clase", declaraba en su momento.

Tras pasar página de su faceta como intérprete, la matemática se convirtió en doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Esto le permitió ser profesora adjunta en esa misma universidad entre 2010 y 2016, al impartir las asignaturas de Álgebra lineal y Geometría y Cálculo II.

Eduardo García, en el centro de la polémica

Mientras encarnaba a Josemi en 'Aquí no hay quien viva', García tuvo la oportunidad de debutar en la gran pantalla. Lo hizo de la mano de Santiago Segura, a quien ya había conocido durante el rodaje del primer episodio de la serie de Antena 3. De esta manera, Eduardo hizo de una versión joven de Torrente en su tercera entrega, 'Torrente 3: El protector'.

Eduardo García en uno de sus videoclips Youtube

Tras su participación como Francisco Javier Pastor en 'La que se avecina', el actor decidió desvincularse de la interpretación para convertirse en rapero. Uno de sus temas, 'Parador de Valdesquí', acaparó toda la atención de los medios al ser una crítica a su época como actor infantil en 'Aquí no hay quien viva'. Se sabe que ha seguido trabajando en la música desde entonces, sin prestar declaraciones nuevas acerca de sus primeros trabajos.