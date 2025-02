“Me rompió por dentro”: el actor de Vecna confiesa el precio psicológico de ser el villano de “Stranger Things”

Interpretar a un villano icónico no siempre es un proceso fácil. Si no, que se lo digan a Jamie Campbell Bower, el actor británico que se metió en la piel de Vecna, el temible antagonista de la cuarta temporada de “Stranger Things”. Su inmersión en el personaje fue tan profunda que terminó afectando su salud mental hasta el punto de necesitar terapia y de decidir apartarse, al menos por un tiempo, de los papeles de villano.

Durante una entrevista con People, Bower explicó que su terapeuta le recomendó tomarse un descanso tras la experiencia de interpretar a Henry Creel. “Estábamos hablando de algunas cosas y él me dijo: 'Realmente tienes que reservarte un tiempo para ti'. Entonces, me giré hacia mi terapeuta y le dije: 'Sí, aunque para ser honesto, no creo que vuelva a interpretar a otro chico malo ni por un minuto. Me jodió. Lo digo muy en serio’”, confesó el actor.

Bower, conocido también por dar vida a Grindelwald en “Harry Potter” y a uno de los Volturi en “Crepúsculo”, aseguró que no le preocupa ser encasillado como villano, pero que esta vez el desgaste emocional fue demasiado. La transformación en Vecna no solo requería ocho horas diarias de maquillaje, sino que el proceso para conectar con la mente del personaje fue más intenso de lo que imaginaba.

A pesar de los desafíos, el actor no tiene más que palabras de agradecimiento por haber sido parte de “Stranger Things”, una de las series más populares de Netflix. “Ha sido asombroso y un viaje increíble. Unirme en la cuarta temporada y formar parte de algo que a tanta gente le encanta, algo que yo mismo amaba y sigo amando, es increíble”, afirmó. Pero ahora, tras haber despedido a Vecna, Bower tiene claro que necesita un cambio de rumbo. “Definitivamente, estoy listo para colgar la espuma de látex y decirle adiós a mi personaje”.

Mientras tanto, los fans de la serie esperan la llegada de la quinta y última temporada de “Stranger Things”, cuyo rodaje se ha visto afectado por retrasos debido a la pandemia y las huelgas de guionistas de 2023. Aunque Netflix aún no ha confirmado su fecha exacta de estreno, un error filtró que podría llegar el 27 de noviembre, aunque no hay confirmación oficial.

Con ocho episodios titulados “Al rescate”, “La desaparición de…”, “La trampa de Turnbow”, “Hechicero”, “Plan de choque”, “Fuga de Camazotz”, “El puente” y “El mundo del derecho”, la última entrega se perfila como la más ambiciosa hasta la fecha. Lo que está claro es que, aunque Vecna no regrese, su legado de terror sigue muy presente en el universo de Hawkins.