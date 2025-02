Rosalía, fichaje galáctico de la tercera temporada de "Euphoria"

No es una falsa ni un clickbait grosero, es cierto, Rosalía formará parte del casting de "Euphoria", que regresa a la pequeña pantalla y los servicios de streaming después de una larga ausencia de más de tres años. Para esta tercera campaña de una de las grandes series de MAX, que lidera Zendaya, la cantante catalana se unirá al plantel con un personaje aún desconocido pero ha llamado bastante la atención en redes las declaraciones de la artista con respecto a esta nueva faceta en el mundo de la interpretación. Además de Rosalía, se une al casting el exjugador de la NFL Marshawn Lynch.

Quiere ser cada día la mejor

"Si hay algo que me emociona tanto como crear una buena melodía o escribir una buena letra es ser una mejor intérprete cada día", explicaba Rosalía. "Euphoria ha sido mi serie favorita en los últimos años y no podría estar más feliz y más agradecida de poder actuar junto a estas increíblemente talentosas personas que admiro tanto y aportar mi "granito de arena" para hacer realidad la visión de Sam. No puedo esperar a compartir lo que estamos haciendo!!! Besitos, Rosi", espetaba el mensaje final que ha emocionado tanto a los fans de la serie como de la cantante.

¿Qué sabemos de "Euphoria"

La aclamada serie "Euphoria" también regresa, aunque con una espera significativa. Tras un prolongado parón, el rodaje de su tercera temporada comenzará a principios de 2025, y su estreno está previsto para 2026. Este drama liderado por Zendaya volverá a explorar las complejas vidas de sus personajes, dos años después del final de su segunda temporada en 2022.