J.K. Rowling no pedirá el despido del nuevo actor que hace Snape en 'Harry Potter'

Una de las series más aclamadas por la audiencia, y con un gran éxito internacional, 'Harry Potter', siempre ha generado mucha información a su alrededor. Eso sí, el conflicto siempre ha estado presente. Ya sea por las declaraciones en algunos temas de su autora, J.K. Rowling, o por cuestiones más de actualidad, como la nueva serie de HBO Max.

En estos momentos, los nuevos protagonistas en puestos de actores y actrices principales de la producción audiovisual de la plataforma estadounidense han suscitado mucha controversia. De hecho, los aficionados a la saga han mostrado sus reparos ante varios de los elegidos. Entre ellos, uno de los más sorprendentes ha sido el profesor Severus Snape, que será realizado por Paapa Essiedu.

Unas declaraciones controvertidas

Ahora, meses más tarde de este anuncio, ha vuelto a estar en el foco por una decisión que ha tomado el actor. Es más, su postura es muy contraria a la autora original de la serie. En uno de los puntos más criticados hacia ella por la sociedad. Hablamos de su forma de ver a las mujeres trans.

De hecho, el actor Paapa Essiedu ha sido noticia últimamente ya que ha firmado una carta abierta contra una de las decisiones más controvertidas del tribunal supremo del Reino Unido, que ha dictaminado que las mujeres trans no son legalmente mujeres.

El mensaje de la autora al respecto

Una decisión que es muy contraria a la postura que ha comentado públicamente J.K. Rowling. Por ello, y al ser preguntada al respecto, la escritora ha explicado lo siguiente: "No tengo el poder de despedir a un actor de la serie y no ejercería [ese poder] si lo tuviera. No creo en quitar el trabajo de la gente o su forma de vida solo porque tengan creencias legalmente protegidas que difieran de la mía".

Este comentario, que ha publicado ella misma en sus redes sociales sobre la noticia del actor, es una muestra más de su opinión al respecto. Algo que siempre ha generado conflicto para la serie y, en estos momentos, también para HBO. Por ello, Casey Bloys, CEO de HBO, ha tenido que salir a defender su trabajo más allá de su pensamiento: "Creo que está bastante claro que es su propia perspectiva política. Tiene derecho a ello. A 'Harry Potter' no se le está nutriendo con nada secreto, ella tiene el derecho a tener esos puntos de vista y pienso que la gente tiene bastante claro que es así. Si quieres debatir con ella vete a Twitter".