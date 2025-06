Ryan Condal, showrunner de 'La Casa del Dragón', defiende su serie ante las críticas: "Quién tiene razón y quién no"

En marzo, HBO MAX inició el rodaje de la tercera temporada de 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos' basada en libro 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin. La segunda temporada de la ficción dejó dudas, sobre todo, por su ritmo pausado, que fue defendido por Ryan Condal, showrunner de la ficción de HBO MAX, que es además de productor y guionista de la misma. "Cuando estábamos planeando la segunda temporada, nos preguntamos cuál era el destino de la serie, adónde nos dirigíamos. Por varios factores, nos replanteamos la historia, sabiendo cuál era el punto final, de manera que tuviéramos otras tres grandes temporadas para contarla", explicaba Condal sobre cuál era la idea que él tenía en la cabeza a la hora de contar la guerra interna de los hijos de Viserys I, argumentando que serían en total 4 las temporadas de 'La Casa del Dragón'. Condal ha seguido defendiendo su adaptación del libro, esta vez desde el podcast 'Happy Sad Confused'.

Un libro muy complicado de adaptar

Ryan Condal ha defendido la forma en que se ha abordado la adaptación de 'Fuego y Sangre', la obra de George R.R. Martin que inspira la serie. Condal destaca la complejidad de convertir en narrativa audiovisual un libro que no es una novela tradicional, sino “un falso libro de historia”, contado desde la perspectiva de distintos cronistas ficticios y contradictorios. Según él, esto supone un reto: “Se trata de un mundo denso, pero la información no tanto”, afirma. El guionista explica que han intentado construir una narrativa coherente a partir de versiones opuestas de los mismos hechos, buscando un punto de vista objetivo y equilibrado. “Nuestro pensamiento sobre esta cosa tan compleja va a ser diferente de la interpretación de diferentes personas”, añade. Para Condal, la riqueza del material original exige una interpretación creativa más que una adaptación literal, y eso implica asumir riesgos y tomar decisiones narrativas propias.

Condal también subraya su vínculo personal con el universo creado por Martin, lo que, asegura, ha guiado su trabajo desde el principio. “He sido fan de estos libros durante 25 años... Siento que he vivido en este mundo”, confiesa. Esa afinidad con la saga le ha llevado a preguntarse constantemente qué tipo de serie le gustaría ver como sucesora de 'Juego de Tronos', buscando así mantener la esencia sin repetir fórmulas. Reconoce que no existe una única manera de adaptar esta historia, y que la colaboración dentro del equipo creativo ha sido fundamental: Hemos tenido diferentes puntos de vista... A veces vas a otros guionistas y les preguntas: ‘¿quién tiene razón y quién no?’", espetó finalmente.