Siân Brooke: «La Policía hace un trabajo extraordinario, pero son humanos ordinarios»

La actriz británica Siân Brooke (Lichfield, 1980) es ya una cara familiar por sus apariciones en «Sherlock, «Good Omens» o «La casa del dragón» . De padre policía, milagrosamente acabó en interpretación con varias incursiones en el cine y una sólida carrera televisiva y tetral. Ahora acaba de estrenar en Movistar Plus+ la segunda temporada de la serie «Blue Lights» renovada ya por laBBC para dos temporadas más.

Enseñamos a los niños que la policía es buena, pero en «Blue Lights» se les insulta y se les rehúye. Usted opina que hay que reflejar ambas ideas.

Sí. La serie es una especie de reflejo de la policía en este lugar en particular, y lo que es la policía allí y las actitudes hacia ellos. Y sirve también para contar una historia de estos individuos como seres humanos, que hacen un trabajo que es extraordinario, y, sin embargo, ellos mismos son bastante ordinarios. Y las complejidades de eso, creo que se entreteje maravillosamente, porque los guionistas son muy buenos. También muestra, ya sabes, cómo es hacer ese trabajo, y lo específico que es para Irlanda del Norte y Belfast. Y luego en la segunda temporada, amplían el mundo en términos de delincuencia, las bandas criminales, y pone de relieve lo increíblemente complejo que es y cómo la policía maneja eso.

Y además no hay exceso de efectos, explosiones o muertos, y sí de interacciones humanas.

Cuando leí el guion es por lo que me gustó tanto, porque muy a menudo ves dramas policiales donde se tratan brillantemente las investigaciones y los giros y vueltas. Y son capaces de hacer ambas cosas. Tratan con el crimen y los aspectos emocionantes y los exaltados de eso. Han creado estos personajes con los que creo, como espectadores, nos identificamos inmediatamente. Cuando lo leí, supe al instante quiénes eran estas personas. Y me encanta ver cómo se equivocan. Cuando miro a la gente en este tipo de puestos de trabajo, ya sea un oficial de bomberos, un oficial de policía o un paramédico, a veces pienso «será su primer día», o me pregunto si «está nervioso»..., y

me encanta que la serie explore eso. La complejidad de un trabajo con una responsabilidad tan intensa en el que hay que tomar decisiones en milisegundos. Y el impacto de eso.

Su personaje, Grace, ¿ya ha aprendido que no puede salvar a todo el mundo?

Eso era lo que tenía en la primera entrega, esa cualidad ingenua y optimista. En esta, ha estado haciendo este trabajo durante un año y creo que probablemente ahora está un poco más endurecida y un poco más realista en términos de lo que puede lograr dentro del trabajo. Así que sí, creo que definitivamente ha aprendido, o posiblemente molida por lo que hace.

Ha experimentado por su padre las personas bajo el uniforme. ¿Ha sentido esa fragilidad?

Sí, supongo que influyó mucho en cómo me acerqué a Grace, porque no fue un gran salto para mí entender a esta persona por mi padre. Nada fue distinto mientras crecía. Mi padre era mi padre. Simplemente se ponía un uniforme cuando salía de casa. Pero eso no le hacía menos que un hombre que era padre y, tenía emociones y esto, aquello y lo otro. Un hombre que intentaba pagar las facturas y cuidar de sus hijos y todo eso. Así que para mí era muy importante poder contar esa faceta de este trabajo. Y también cosas que recuerdo haber oído de niña por la noche. Mi padre, si venía con sus colegas a casa, recuerdo estar arriba y escuchar sus conversaciones. Teníamos un tipo de conversación fácil y lo cercanos que eran y también el humor que tenían entre ellos. Y cuando leí los guiones, y vi allí reflejado sus conexiones entre estos oficiales de policía como Grace y Stevie y Tommy y Annie. Fue tan satisfactorio que captaran eso.

¿Su padre no llevó sus problemas de uniforme a casa?

Nunca lo hizo. Nunca fue algo de lo que yo fuera consciente o de lo que él hablara conmigo o compartiera. No es que yo fuera, como un niño, felizmente inconsciente, pero sé que como adulto, tendría conversaciones con él sobre el trabajo que hizo, y me sorprendería algunas de las cosas a las que tuvo que enfrentarse.

Y elige montar su carrera para no ser una mujer policía.

Sí, absolutamente. He tenido la suerte de tener conversaciones muy francas con ellos y creo que es un trabajo... Solo puedo admirarlos.

Los creadores, Adam y Declan, explicaron que a nuevas temporadas más arcos para el personaje. ¿No es también oportunidad para que mueran más policías?

No tengo ni idea. Solo puedo estar a su merced y esperar que no sea yo. Qué maravilloso regalo como creativo tener el don del tiempo. En lugar de tratar de compactar todo en lo que es en sí mismo una maravillosa forma de arte. Ser capaz de hacer ese arco en seis episodios, pero luego ser capaz de saber que tienes doce y como espectador, saber que este arco, esta serie, esta historia va a ser más grande.

No tiene miedo entonces por su personaje.

Pasará lo que tenga que pasar. Ni siquiera lo he pensado. Confío en ellos. Adam y Declan, son grandes escritores. Así es la vida. Está fuera de mi control.