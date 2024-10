Sir Elton John completa a sus 77 años su círculo profesional y vital

Si cerramos los ojos podemos rápidamente visualizar personajes históricos de todos los ámbitos. Y en el terreno musical podemos imaginar a un James Brown bailando y sudando en el escenario, un Jimmi Hendrix interpretando con los dientes a la guitarra eléctrica en 1969 en Woodstock, o a Freddie Mercury calentando al público de Wembley en 1986. Pues a este grupo del imaginario popular se puede añadir a Sir Elton Hercules John al piano, con enormes zapatos con tacón, lentejuelas y sus persistentes gafas. Disney+ estrena el próximo 13 de diciembre, con un estreno en cines de manera limitada el 15 de noviembre en Estados Unidos y Reino Unido, «Elton John: Never Too Late», el documental que repasa la vida del artista y los comienzos de su carrera con un viaje emotivo, íntimo y motivador. Mientras se prepara para su último concierto en Norteamérica en el Dodger Stadium, Elton repasa el pasado y cuenta los extraordinarios altibajos de sus primeros años y cómo superó la adversidad, el abuso y la adicción para convertirse en el icono que todos conocemos. Además, la película documental presenta una nueva canción original del compositor británico.

«Muy miserable»

Los fans podrán disfrutar durante el metraje de imágenes antiguas del cantautor en el apogeo de su estrellato en los años 70, vistiéndose con atuendos extravagantes para tocar algunas de las mejores canciones jamás escritas en los conciertos más grandes del planeta. Se trata de cerrar su círculo vital y artístico, y para ello se recuerda su concierto de 1975 con un traje de béisbol brillante en el Dodger Stadium en Los Ángeles ante 100.000 personas. Pero también hay un momento para el Elton adulto de 77 años: «Había un vacío dentro de mí. Mi alma se había oscurecido... Era como si estuviera muerto», dice el artista sobre sus puestas de largo sobre los escenarios. Él mismo admite ante las cámaras que no era oro todo lo que relucía y que «o me estaba divirtiendo mucho o me estaba sintiendo muy miserable». El caso de Elton es particular porque llega

a asumir que forma parte del reducido grupo de personas que sí cambiaría su pasado, para sorpresa de los espectadores: «Desearía que hubiera sido muy diferente», dice.

El documental está codirigido por el cineasta estadounidense R.J. Cutler y el esposo cineasta de Elton, David Furnish y arranca con la primera década de éxito de Elton hasta llegar a su regreso al estadio de los Dodgers en 2023 para el último concierto estadounidense de su gira de despedida de los escenarios. Con ese codirector familiar a bordo, hay un alarde de escenas de felicidad actual, con su marido y sus hijos y disfrutando de un tiempo para él y los suyos sin salir de su casa. El ritmo del documental es frenético y se han utilizado recursos visuales narrativos para darle brillo a la historia, que incluye muchas imágenes de películas y programas de televisión antiguas, fotografías y animaciones. El espectador podrá observar la primera borrachera de cocaína de Elton y un intento de suicidio. Si algo hay que achacarle al documental es que hay muchos detalles que ya se conocían de su película autobiográfica «Rocketman» (2019), y es más superficial que el primer documental que se hizo sobre él, «Furnish, Tantrums and Tiaras», de 1997. Pero el espectador si encontrará mucha verdad en las imágenes de un artista que tuvo que lidiar en su mejor momento profesional con una infelicidad interior que solo afloraba en sus letras.