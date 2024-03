Steven Moffat vuelve a "Doctor Who"

Los fans de "Doctor Who" están encantados con la noticia. El famoso creador Steven Moffat ha asegurado que vuelve a "Doctor Who". Por lo que se sabe por el momento el showrunner escribirá un episodio para la primera temporada de Ncuti Gatwa como el Decimoquinto Doctor.

Se acerca la fecha del 11 de mayo cuando BBC IPlayer en Reino Unido y Disney+ lanzarán la nueva temporada de la longeva serie "Doctor Who". Moffat se unió al proyecto desde 2005, cuando la cadena y Russell T Davies lo volvieron a poner en marcha con nuevas temnporadas. El showrunner trabajó así en las temporadas con Matt Smith y Peter Capaldi en la figura del señor del tiempo y se coronó con algunos de los episodios más memorables del programa y fue el responsable de uno de los monstruos más épicos de la ficción, los ángeles llorosos.

Después de abandonar el programa Moffat fue el responsable de "Sherlock" con Benedict Cumberbatch, otra serie que consiguió la atención de los espectadores y las felicitaciones de la crítica. AHora se une de nuevo a Davis para escribir una aventura para el decimoquinto doctor. Dirigiendo esta emocionante aventura estará la nominada al BAFTA, Emmy y Globo de Oro Julie-Anne Robinson, quien también inicia la temporada dirigiendo el episodio que sucede a "The Church on Ruby Road" que se emitió en Navidad. Julie-Anne ha dirigido anteriormente algunas series de televisión de gran éxito, incluidas "Bridgerton", "Orange Is The New Black" y "Scandal", y ahora se sube a la Tardis para dirigir dos de los episodios.

Al conocerse la noticia Moffat se disculpó primero: "Mis disculpas a todos los que he engañado un poco. De hecho, estoy escribiendo un episodio de la serie 'Doctor Who'. Exactamente como dije que nunca lo haría. ¿Que te puedo decir? Hubo súplicas y súplicas, pero finalmente Russell accedió a dejarme intentarlo de nuevo, siempre y cuando saliera de su jardín. Al trabajar con viejos amigos y un nuevo doctor, no podría estar más feliz. Perdón por haber sido un poco reticente sobre el tema durante tanto tiempo. Todo era parte de un elaborado plan que habría deleitado a millones, pero en el último momento olvidé de qué se trataba”.

Hablando sobre la dirección de episodios de la nueva temporada, Julie-Anne Robinson dijo: “Fue un tremendo honor dirigir episodios de 'Doctor Who' para la BBC y Disney+. Esta querida franquicia tiene 60 años y sigue siendo sólida. Es parte de nuestra memoria colectiva como británicos. Siempre he admirado a Russell T Davies y NcutiGatwa es un actor increíblemente talentoso que ha asumido el papel del Decimoquinto Doctor sin esfuerzo, junto a la igualmente talentosa Millie Gibson. Steven Moffat me planteó un intenso desafío como director. Le pedí una palabra clave para describir el tono general del episodio y dijo: "Hitchcock". No puedo esperar a ver qué piensan todos. Estoy agradecido a Bad Wolf, la BBC y Disney+. Fue una experiencia increíble".