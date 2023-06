La serie estrella de Robert de Niro en Netflix suspendida por la huelga de guionistas

La próxima gran apuesta en series de Netflix, 'Zero Day', protagonizada y producida por el mítico actor Robert De Niro, la cual se ha convertido en el último proyecto cuya producción se ha visto afectada por la huelga de escritores en curso.

Con el paro laboral de los guionistas de Hollywood en su día 38 y una posible huelga de SAG-AFTRA (sindicato de actores) en el horizonte, el elenco y el equipo de 'Zero Day' fueron enviados a casa ayer, miércoles 7, según ha informado el portal especializado Deadline. La serie, que se ha estado filmando en Nueva York y sus alrededores, se ha dejado en 'stand by' durante la interrupción del trabajo. Dada la situación, con escritores en los piquetes mientras SAG-AFTRA está negociando con AMPTP, no hay una fecha de regreso establecida, aunque se habla de septiembre como una posibilidad.

De Niro, quien actualmente preside el Festival de Cine de Tribeca, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton y Edi Gathegi protagonizan 'Zero Day', un thriller de conspiración de seis episodios de los creadores Eric Newman, Noah Oppenheim y Michael S. Schmidt. Lesli Linka Glatter, presidenta de la DGA que acaba de llegar a un acuerdo con los estudios, es la directora y productora ejecutiva de la serie.

El argumento de 'Zero Day' plantea la pregunta de "¿Cómo encontramos la verdad en un mundo en crisis, uno aparentemente desgarrado por fuerzas fuera de nuestro control?" "Y en una era plagada de teorías de conspiración y subterfugios, ¿cuántas de esas fuerzas son producto de nuestras propias acciones, tal vez incluso de nuestra propia imaginación?"

En el centro de la narración está Mullen, interpretado por De Niro, una figura popular pero complicada que regresa de su retiro para encabezar una comisión que investiga un ciberataque global.

Zero Day cae bajo el acuerdo de Netflix con Grand Electric Productions de Newman. Los productores ejecutivos incluyen a Newman, Oppenheim, Schmidt, De Niro, Jonathan Glickman para Panoramic Media y Glatter, quien dirige todos los episodios.