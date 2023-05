"The Lasta of Us", mejor serie en los MTV Movie & TV Awards 2023

En la madrugada de este domingo al lunes se celebraron los MTV Movie & TV Awards 2023, que reunieron a lo mejor del cine y las series. Finalmente los protagonistas de la velada fueron "Scream VI" y "The Last of Us", en las categorías de mejor película y serie, respectivamente, y Jenna Ortega, Pedro Pascal, Elizabeth Olsen, Joseph Quinn, Las Kardashian y RuPaul’s: Reinas del Drag All-Stars, como ganadores en sus categorías.

La gala no estuvo exenta de problemas, ya que si bien la entrega de premios estaba programada para transmitirse en vivo el domingo, se anunció que debido a la huelga de guionistas, la cadena transmitiría un especial pregrabado mientras varios asistentes anunciaban que se retiraban del programa. Bruce Gillmer, presidente de música, talento musical, programación y eventos de Paramount. Global, y productor ejecutivo de los MTV Movie & TV Awards, tuvo que emitir un comunicado en el que explicó que "a medida que buscamos cuidadosamente la mejor manera de ofrecer el primer espectáculo de premios para los fanáticos que imaginamos que nuestro equipo ha trabajado tan duro para crear, nos estamos alejando de un evento en vivo que todavía nos permite producir una noche memorable llena de adelantos exclusivos. , categorías irreverentes que nuestra audiencia espera e innumerables momentos que sorprenderán y deleitarán mientras honramos lo mejor del cine y la televisión durante el último año”,

Lista completa de Ganadores

MEJOR PELÍCULA

Scream VI

MEJOR SERIE

The Last of Us

MEJOR ACTUACIÓN EN PELÍCULA

Tom Cruise — Top Gun: Maverick

MEJOR ACTUACIÓN EN SERIE

Jenna Ortega — Miércoles

MEJOR HÉROE

Pedro Pascal — The Last of Us

MEJOR VILLANO

Elizabeth Olsen — Doctor Strange en el multiverso de la locura

MEJOR BESO (presentado por Cheetos®)

Madison Bailey + Rudy Pankow – Outer Banks

MEJOR ACTUACIÓN CÓMICA

Adam Sandler – Criminales a la vista 2

MEJOR ACTUACIÓN ROMPEDORA

Joseph Quinn – Stranger Things

MEJOR LUCHA

Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface – Scream VI

MEJOR INTERPRETACIÓN ATERRADORA

Jennifer Coolidge – The White Lotus

MEJOR DÚO

Pedro Pascal + Bella Ramsey – The Last of Us

MEJOR REPARTO EN UNA PELÍCULA O SERIE

Stranger Things

MEJOR CANCIÓN

"Carolina" – Taylor Swift / La chica salvaje

MEJOR DOCU-REALITY SHOW

Las Kardashian

MEJOR SERIE DE COMPETICIÓN

RuPaul: Reinas del Drag - All Stars

MEJOR PRESENTADOR

Drew Barrymore - The Drew Barrymore Show

MEJOR REPARTO EN UN REALITY (presentado por SONIC®)

Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent - Vanderpump Rules

MEJOR DOCUMENTAL DE MÚSICA

Selena Gomez: Mi mente y yo

MEJOR MOMENTO MUSICAL (presentado por SONIC®)

Corazones malheridos - "Come Back Home"

PREMIO AL GENIO DE LA COMEDIA

Jennifer Coolidge