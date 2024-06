"The Chosen" estrena su cuarta temporada en España

La popular serie "The Chosen", que narra la vida de Jesús de Nazaret, finalmente ha estrenado su cuarta temporada en España después de un retraso debido a disputas legales. Originalmente programada para lanzarse en Movistar Plus+ el 28 de marzo, coincidiendo con la Semana Santa, la serie vio su estreno pospuesto indefinidamente por desacuerdos entre la productora y el distribuidor, Angel Studios.

La plataforma de streaming Acontra+, de la distribuidora A contracorriente, ha anunciado que la cuarta temporada ya está disponible. Desde el martes 4 de junio, el primer episodio se puede ver en esta plataforma, apenas 24 horas después de su estreno en Estados Unidos. Cada martes y sábado de junio se lanzará un nuevo capítulo hasta completar los ocho episodios que conforman esta nueva temporada.

Las temporadas anteriores de 'The Chosen' también están disponibles en Acontra+, que se integra como un canal dentro de Prime Video. El retraso en el estreno de la cuarta temporada se debió a un litigio entre Dallas Jenkins, el creador y showrunner de la serie, y Angel Studios. Este conflicto surgió debido a desacuerdos sobre el reparto de beneficios y la gestión de la mercadotecnia del producto.

"The Chosen", financiada a través de un crowdfunding récord en la historia de la producción audiovisual, ha tenido un impacto significativo con 600 millones de visionados en casi 200 países. Tras la tercera temporada, Jenkins decidió separar su producción de Angel Studios para gestionarla de manera independiente. Aunque un nuevo acuerdo se alcanzó en 2022, Jenkins alegó incumplimientos contractuales por parte de Angel Studios, lo que llevó a una disputa legal y al retraso del estreno en streaming. Finalmente, se logró un arbitraje legal que permitió el lanzamiento de la cuarta temporada en la aplicación propia de "The Chosen", mientras que Angel Studios planea recurrir a otro arbitraje para resolver la cuestión de los beneficios. En Estados Unidos, la serie es emitida por The CW.

La cuarta temporada de 'The Chosen' se presenta como la más ambiciosa hasta la fecha. Los personajes enfrentarán grandes desafíos, lealtades y su fe serán puestas a prueba, y Jesús se verá más aislado que nunca debido a la creciente presión de las autoridades políticas y religiosas. La serie, planeada para siete temporadas con más de 50 episodios, sigue siendo financiada íntegramente por crowdfunding. Jonathan Roumie continúa interpretando a Jesús, liderando un elenco que incluye a Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Erick Avari, Yasmine Al-Bustami, Noah James, Amber Shana Williams y Vanessa Benavente.

Calendario de Estreno de la Temporada 4