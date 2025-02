Walter White en "Breaking Bad" no es la mejor actuación del siglo XXI, descubre el número 1

Desde el 1 de enero del año de hoy hasta nuestro días se han estrenado grandes series en la pequeña pantalla que han cautivado a los espectadores, gracias a la trama pero muchas veces la fuerza interpretativa hace mucho para que te acuerdes por siempre de los mejores capítulos de las ficciones. La revista Variety en Estados Unidos ha querido homenajear a los grandes personajes del siglo XXI, posicionando del 100 al 1 las mejores interpretaciones realizadas en las series que nos han acompañado en estos 25 años que llevamos de siglo.

Sorpresa en el número 1

En el siglo XXI, la televisión ha sido testigo de algunas de las interpretaciones más memorables de su historia, con series que han dejado una huella imborrable en la audiencia. Títulos como "The Office" y "The Wire" se han convertido en referentes del género, gracias a personajes inolvidables y actuaciones que trascienden el tiempo. La revista Variety ha elaborado una lista que destaca las 100 mejores interpretaciones en televisión de este siglo, donde figuran nombres como Sydney Sweeney, quien impactó al público con su papel de Cassie Edwards en "Euphoria"; Rhea Seehorn, que brilló como Kim Wexler en "Better Call Saul"; y Elisabeth Moss, cuya actuación como Peggy Olson en "Mad Men" fue aclamada por la crítica. Estos personajes no solo cautivaron al público, sino que también reflejaron las complejidades emocionales y sociales de sus respectivas historias.

Entre las posiciones más destacadas, aparecen figuras que muchos considerarían firmes candidatas al primer puesto, como Bryan Cranston, quien encarnó magistralmente a Walter White en "Breaking Bad", o Jeremy Strong, cuya interpretación de Kendall Roy en "Succession" le valió reconocimiento internacional. Sin embargo, ambos quedaron relegados al quinto y segundo puesto, respectivamente. La gran sorpresa llegó con Julia Louis-Dreyfus, quien lidera la lista por su brillante actuación como Selina Meyer en "Veep". Su capacidad para combinar humor, cinismo y vulnerabilidad le permitió alzarse con seis premios Emmy consecutivos, consolidándose como una de las intérpretes más influyentes de la televisión contemporánea.