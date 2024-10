Jeremy Strong se sincera: "Succession me jodió la vida"

"Succession" ha entrado en el Olimpo de las series por méritos propios, ganándose tanto al público (8,8 en IMBd) como a la crítica profesional, siendo galardonada con 107 premios, destacando 19 estatuillas Emmy. Una de las grandes ficciones de los últimos años de la plataforma Max, ha servido de escaparate para muchos de los actores de la serie, como es el caso de Jeremy Strong, que aunque comente que "interpretar a Kendall Roy ha sido un regalo", el actor nacido en Boston "no echa nada de menos su papel en "Succession".

Kendall Roy es historia

En una entrevista en The Sunday Times, Jeremy Strong, quien actualmente promociona el biopic sobre Donald Trump que protagoniza junto a Sebastian Stan, ha confesado que su papel en la ficción de Max "le ha jodido la vida" y que "no quiere saber nada sobre el personaje nunca más". "No tengo ningún deseo de nada de eso. Soy consciente de que es uno de los capítulos principales de mi vida, pero no lo echo de menos", comentaba el actor sobre la idea de participar en un futuro spin-off de la ficción. "El conflicto de Kendall fue muy difícil de soportar durante siete años. Y hay mucho más que me gustaría hacer", ha recalcado el actor, desmarcándose por completo de una futura vuelta de Kendall Roy a la pequeña pantalla.

Críticado por sus compañeros

La forma en que Jeremy Strong abordó su trabajo en "Succession" generó mucha polémica, especialmente durante la temporada final. Se le criticó por llevar el método actoral a extremos "ridículos", según varias voces, entre ellas su compañero Brian Cox, quien calificó su estilo de "molesto". A pesar de estas tensiones, tanto el equipo como el creador de la serie, Jesse Armstrong, han compartido sensaciones similares respecto al final del proyecto. Armstrong expresó sentir un "alivio" tras cerrar la serie, especialmente tras la presión de mantener el alto nivel de las dos primeras temporadas, que superaron las expectativas de la cadena. Ahora, disfruta de un descanso merecido, destacando lo agradable que le resulta poder viajar después de tantos años sin poder hacerlo.