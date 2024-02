Sonsoles Ónega se "asusta" al recibir en directo un vídeo sexual de un famoso

Durante la emisión de 'Y ahora, Sonsoles', la presentadora Sonsoles Ónega vivió un momento de shock al recibir un vídeo sexual de Antonio Tejado, ex de Gaby Sánchez, mientras la sección de corazón abordaba detalles íntimos sobre el detenido. "¡Madre mía, ¿en qué país vivimos?!", afirmó Ónega al ver el vídeo. El incidente interrumpió la conversación sobre la vida privada del sobrino de María del Monte, quien está en prisión por su presunta implicación en el robo a la cantante. La sorpresa se apoderó del set cuando Ónega compartió con los colaboradores y la audiencia la inesperada recepción del material íntimo en su teléfono.

"¡Yo, de verdad,... ¡acabo de recibir un vídeo de contenido de +16 de Antonio Tejado!", exclamó Ónega con el teléfono en la mano, mirando directamente a la cámara. Mientras sus compañeras buscaban detalles del contenido, Onega se negó a ver más allá del primer vistazo: "No lo sé, solo hay pechos y cosas", reveló, visiblemente desconcertada. El hecho desató un debate sobre la privacidad y la ética en los medios de comunicación, ya que Sonsoles Ónega se mostró consternada por la situación, enfatizando que no deseaba "visualizar el contenido explícito".

Tamara Gorro, entre risas, pidió ver el material, pero Lorena Vázquez advirtió sobre la ilegalidad de difundir ese tipo de contenido. Ante esto, Sonsoles tomó una postura clara: "Yo no lo distribuyo. Es más, lo voy a borrar". Aún sorprendida por la situación, expresó su preocupación sobre la difusión de contenido inapropiado: "En este país vivimos... Tengan mucho cuidado cuando se encierren con alguien en una habitación. No digo más. No quiero saber nada de este vídeo", concluyó antes de continuar con la entrevista.