Nuevos datos del caso Antonio Tejado: la Guardia Civil sospecha que la banda realizaba "extorsiones en su nombre"

El caso de Antonio Tejado continúa acaparando todos los titulares de la prensa de nuestro país y, conforme pasan los días, se desvelan nuevos datos sobre el asunto. Ahora, cuando se cumplen 2 semanas de su ingreso en prisión tras ser considerado como "autor intelectual" del asalto a la vivienda de su tía, el "Diario de Sevilla" ha tenido acceso a uno de los informes de la investigación en el que se desvela la sospecha de la Guardia Civil sobre los amigos rusos de Tejado por realizar "extorsiones en su nombre".

El pasado 6 de febrero a las 14.51 horas, tres días antes de su detención, el excolaborador de televisión llamó a María José, su madre, para confesarle que podría librarse de un juicio a cambio de cambiar su versión de los acontecimientos por 20.000 euros. "El ruso ya había hablado con él, el tío llorando diciendo que estaba muy puesto... el del puñetazo. Si me dan 20.000 euros si te he visto no me acuerdo. Si le dan 20.000 euros antes del juicio yo diría que no me acuerdo si fue el hijo, yo no me acuerdo. Ahora no me acuerdo de esto...", dice una de las transcripciones que han visto ahora la luz sobre la reveladora (y comprometida) conversación que mantuvo Tejado con su progenitora.

Antonio Tejado Gtres

Aunque finalmente no llegaron a cerrar ningún acuerdo, los investigadores confirman con estas escuchas que el televisivo y algunos integrantes de la banda sí mantenían una relación de amistad. "Confirmación de que Antonio Tejado posee tal amistad con este tipo de personas que éstas llegan a realizar extorsiones en su nombre, fuese o no incitada ésta por el propio Antonio Tejado", explican el documento.

Sobre esta nueva información, Fernando Velo, abogado de Tejado, ha preferido desmarcarse y no pronunciarse sobre el asunto. "No me consta, no tengo ni idea de lo que me comentas. No lo he leído. Yo sé del procedimiento en el que estoy personado, no tengo ni idea, no puedo decir nada", ha declarado el letrado, añadiendo que "eso son futuribles, hipótesis y digo, no me consta y no puedo decir nada. Lo siento mucho".