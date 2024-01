TheGrefg contesta a las acusaciones sobre el desahucio de la anciana: "Respeto la legalidad"

Este lunes surgía una noticia que implicaba al famoso streamer TheGrefg y a una anciana de 80 años. El creador de contenido era descubierto como propietario de una sociedad que parecía pretender algún tipo de presión sobre un señora que se niega a irse del edificio donde vive, y que es propiedad de la compañía. Tras circular en medios y redes sociales, TheGrefg ha dedicado parte de su programa en Twitch y un comunicado en Twitter: "Respeto la legalidad".

En el comunicado, donde no falta el sentido del humor ya conocido del streamer, TheGrefg va poniendo punto por punto su versión de lo sucedido. "Las publicaciones que en los últimos días están vertiendo algunos medios de comunicación, cuestionando mi proceder con relación al desahucio de una arrendataria, me obligan, muy a pesar mío, a efectuar las siguientes declaraciones", comienza el texto que va contestando a las cuestiones más importantes del caso. Reconoce abiertamente que "no ha sido hasta ayer, cuando he tenido conocimiento del tratamiento que se le está dando al procedimiento de arrendamiento que se está debatiendo en los tribunales de Andorra". También ha aclarado que él personalmente "no administro ni gestiono personalmente la sociedad involucrada, dirigida exclusivamente por otra persona".

La primera consideración es para explicar que "lo que se está publicando no se corresponde en absoluto a la realidad, sino a la versión de la arrendataria y sus representantes", en referencia a que la mujer "no vive en esa propiedad, sino con uno de sus hijos en otra parroquia de Andorra". En la versión del streamer, "una sociedad mía adquirió un inmueble de un propietario que ya había comunicado a todos los arrendatarios que vendían el edificio para su renovación". Continúa explicando que sabiendo todos los inquilinos que debían dejarlo vacío, la señora no lo hizo.

En lo que considera "una ocupación abusiva de la Señora", puesto que describe la propiedad como "dos pisos conjuntos de 130 metros cuadrados habitables, dos boxes de un total de 90 metros cuadrados y un trastero de 20 metros cuadrados", considera que tiene "pretensiones totalmente fuera de lugar" y que su empresa elevó una demanda judicial "instando al desahucio". Según TheGrefg el antiguo propietario y también pariente de la señora había renovado por un año más el contrato, que una vez finalizado, obligaba a la inquilina a marcharse. Además añade que ella lleva al menos tres años sin pagar ningún alquiler a la sociedad propietaria.

En la actualidad, y según el comunicado, "el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia estimando la demanda y acordando el desahucio, pero ha sido recurrido por la otra parte y se está tramitando ante el tribunal competente. "Como última opción la señora y sus representantes han decidido elevar este proceso judicial a los medios para intentar hacer el mayor daño a mi figura pública". Le ha quitado hierro al asunto explicando que es un asunto más de arrendamientos, "sin ninguna particularidad especial" y acusa a la arrendataria de "ser una persona conocida al País" y haber convertido en noticia "un asunto ordinario".

Para finalizar ha querido bromear y ha escrito la frase que sus haters quisieran leer y aclarado más tarde a los medios que se trata de una broma: "Me gusta maltratar señoras mayores, de hecho me gusta comérmelas. En el próximo directo pondré un contador para ir a por tu abuela y devorarla. Ten cuidado".