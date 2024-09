La última de "Bad Boys" ya tiene fecha de estreno en streaming

El 7 de junio se estrenaba en los cines con gran dosis de expectación la cuarta entrega de la saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, "Bad Boys: Ride or Die". Ahora y pasado un tiempo menos que prudencial y tras triunfar en taquillas todo el verano por fin hay fecha para su llegada al streaming.

"Bad Boys: Ride or Die" , según Sony Pictures Entertainment, recaudó 193,6 millones de dólares en los cines de Norteamérica y 210,5 millones de dólares en ventas de entradas internacionales, lo que suma un total de taquilla mundial de 404,1 millones de dólares. La empresa de seguimiento de taquilla The Numbers informó que el presupuesto de producción de "Bad Boys: Ride or Die" fue de 100 millones de dólares antes de los costos de impresión y publicidad. Con un 65% en Rotten Tomatoes consiguió contentar a los seguidores de la saga desde su primera entrega allá por 1995.

Netflix ha sido la que se ha llevado el gato al agua y tras su venta bajo demanda desde julio, será la plataforma en la que se estrenará el próximo 8 de octubre, martes.La franquicia Bad Boys comenzó con Smith y Lawrence con "Bad Boys" en 1995 y la secuela "Bad Boys II" se estrenó en 2003. Las dos primeras películas de Bad Boys fueron dirigidas por Michael Bay. Poco después de la conclusión de "Bad Boys for Life" , "Bad Boys: or Die" encuentra a los mejores amigos y detectives de la policía de Miami de toda la vida, Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence), buscando limpiar el nombre de su difunto mentor y comandante, el teniente Conrad Howard (Joe Pantoliano), quien está siendo incriminado en su muerte como un policía corrupto.