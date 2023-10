Ion Aramendi aclara el verdadero motivo del abandono de Oriana Marzoli en 'GH VIP 8'

El abandono voluntario de Oriana Marzoli en ‘Gran Hermano VIP 8’ ha levantado ampollas. Mediaset, mediante su programa ‘Así es la vida’. informaba que la venezolana había dejado de concursar por voluntad propia sin desvelar los motivos reales por los que había decidido poner punto y final a su paso por el concurso.

Tras varios días sin saber los motivos y escuchar a colaboradores de algunos programas de Telecinco hablar mal de ella, Oriana estallaba en redes sociales insinuando que la organización del reality no estaba realizando su trabajo como debía además de que ella no había abandonado su estancia en Guadalix de la Sierra como se estaba comentando.

Este domingo, 1 de octubre, tenía lugar el ‘Debate de GH VIP 8’ , presentado por Ion Aramendi. En dicho programa, el conductor ha querido desvelar, mediante un vídeo, como fue la situación vivida y la decisión de la venezolana de marcharse del concurso. "La puerta de producción a la que se refiere Oriana da a la calle, es la de salida, la otra puerta da a la casa. Ella sabía muy bien lo que hacía. Nadie echa a Oriana, ella es la que decide salir. Otra cosa es que ella se arrepienta una vez fuera. Y no vamos a entrar en las malas formas con las que habla al equipo, horribles formas. Las imágenes no engañan y las decisiones son decisiones", informaba Aramendi.

"Me voy a permitir añadir algo a una cosa que estoy pensando. Este formato es más grande que todos los concursantes que han pasado por él. Es más grande que todos los presentadores que tenemos la suerte de formar parte de él. Este programa no pertenece a los concursantes ni a los presentadores, os pertenece a vosotros. Y solo a vosotros y me incluyo, a los que amamos este formato. Si tú no eres consciente de esto, muchas gracias y adiós", concluía.