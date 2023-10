'GH VIP 8': Oriana Marzoli carga contra la organización del concurso: ''Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality''

El pasado viernes 29 de septiembre Oriana Marzoliabandonaba ‘Gran Hermano VIP 8’. Así se lo hacía saber ‘El Super’ a todos los participantes de la casa sin dejar claro los motivos de dicha salida voluntaria. Numerosas han sido las especulaciones al querer saber porque la venezolana decidía poner punto y final a su paso por el reality.

"Desmiento categóricamente que haya abandonado ‘GH VIP 8’. Cualquier información oficial y/o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad. Ya se sabrá toda la verdad, para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes", estas eran las palabras exactas que Marzoli escribía en sus redes sociales negando su abandono voluntario para, seguidamente, dar las gracias a sus seguidores. "Gracias a todos mis fans y a mis seguidores por el apoyo; nunca os hubiese defraudado", escribía.

Telecincoemitía unas imágenes donde se podía ver a Oriana pidiendo salir pero parece ser que todo no era como se había mostrado. De nuevo hacía uso de sus redes sociales para cargar contra la organización y contra aquellas personas que han opinado negativamente sobre lo ocurrido.

"Ahora también me mandan vídeos de gente que va a programas a hablar de mi falso abandono. Gente que trabaja en la cadena diciendo que van a desmontar mi 'mentira'. Consejo a esas personas: antes de hablar mal de mí que se vean el vídeo real", comenzaba escribiendo para acusar a la organización de mentir.

Publicación de Oriana Instagram

‘’Que el programa ponga el verdadero vídeo, íntegro, completo. Desde que entro al confesionario hasta que salgo para hablar con la gente de producción y luego vuelvo a entrar en casa a ensayar el baile de la prueba semanal. ¿Por qué hablaba yo así? ¿De qué me quejaba realmente? Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality, qué normas no estaban siendo acatadas", continuaba diciendo.

"En fin, muy fácil subir un vídeo editado eh… Os invito a subir el real y a no quitarme el micrófono cuando salgo a hablar con producción, yo no miento. Repito que jamás ha salido de mi boca, quiero abandonar el reality/concurso. Nunca. Que me dejen de usar", sentenciaba.