Yolanda Ramos da explicaciones tras su polémica en los Premios Feroz 2025: "Era humor lo que estaba haciendo"

Yolanda Ramos ha sido el centro de una intensa polémica tras su intervención en los Premios Feroz 2025, donde presentó junto a Daniel Guzmánel galardón a Mejor Guion. Su decisión de saltarse el texto previamente elaborado por los guionistas y optar por un diálogo improvisado ha generado un debate encendido, con críticas y defensas desde distintos sectores.

Durante la gala, Yolanda Ramos aseguró que el guion original no le convencía y, con su característico humor, decidió adaptarlo. "Nos llegó el guion y, como soy una chuleta, dije 'no me gusta; si no me dejan cambiar, no presento'", afirmó en el escenario. Sin embargo, lejos de actuar de manera unilateral, la actriz y humorista ha explicado que previamente había dialogado con los guionistas Diego Soto y Javier Durán, quienes, según Ramos, mostraron total disposición a realizar modificaciones: "Ellos han sido supergenerosos".

Yolanda Ramos en los Premios Feroz Gtres

Aunque las risas del público parecían indicar que su intervención había sido bien recibida en el auditorio de Pontevedra, las redes sociales no tardaron en llenarse de críticas, muchas de ellas provenientes de profesionales del sector. Javier Giner, director de "Yo, adicto", calificó la actuación como una "falta de respeto y educación hacia los guionistas que llevan semanas dejándose la piel". Otros guionistas, como Cristóbal Garrido y Guillermo Estrada, también reprobaron su decisión, señalando que estas improvisaciones suelen terminar en "una caída libre en el pozo de la vergüenza ajena".

En contraste, figuras como José Corbacho salieron en defensa de Yolanda Ramos, recordando que su estilo irreverente y espontáneo es parte de su sello desde sus inicios en 'Homo Zapping'. "¿Tanta sangre por su entrega fallida?", cuestionó el cómico, subrayando que su compañera siempre ha apostado por su autenticidad, con resultados variables. La propia Yolanda Ramos ha respondido a las críticas a través de un vídeo en redes sociales, donde ha aclarado que todo formaba parte de un acto humorístico y ha negado cualquier intención de faltar al respeto. "Era humor lo que estaba haciendo", ha explicado. "Amo a los guionistas y me sabe mal por los que me critican. Dábamos el premio al mejor guion y no lo hice bien, voy a decir que fui yo quien no lo hizo bien. Si alguien se ha sentido ofendido, lo siento".

Por otra parte, la polémica también ha puesto de manifiesto una aparente doble vara de medir en las redes sociales. Mientras que comentarios polémicos de otros artistas, como Bob Pop, fueron defendidos bajo el argumento de que eran humorísticos, Yolanda Ramos ha enfrentado un aluvión de críticas. La humorista ha reflexionado sobre la naturaleza del trabajo en los medios: "Estamos expuestos, pero no tiene importancia ninguna".