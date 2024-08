Daniel Guzmán, tras ser condenado por agresión, niega la validez del juicio

Daniel Guzmán ha copado cientos de titulares en las últimas horas, pero no por cuestiones profesionales. En realidad, el actor, guionista y director de cine se ha hecho noticia por problemas judiciales, al ser condenado por un delito de agresión por desalojar a golpes a unos jóvenes que habían okupado una de sus residencias en la capital. Aunque el delito ha sido calificado como leve por parte del juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, lo cierto es que la repercusión mediática ha sido mayúscula tras conocerse los hechos. Algo que ha obligado al protagonista a tomar la palabra y dar su versión de lo sucedido, aunque ya se haya pronunciado antes la justicia al respecto. Él sostiene su inocencia y declara el juicio como “absolutamente nulo”. No cabe en sí en su enfado.

Daniel Guzmán Gtres

Gracias a su papel de Roberto en ‘Aquí no hay quien viva’ se metió al público en el bolsillo. Desde entonces su fama fue creciendo, así como su reputación en su versión como director, con dos Premios Goya en sus estantes. Pero esa fortuna profesional no se traduce en el sector inmobiliario, pues ha vuelto a sufrir problemas con sus propiedades. Esta vez, ha sufrido la okupación de una de las casas que tenía deshabitada cerca de la Casa de Campo de Madrid. Seis jóvenes de entre 20 y 30 años se instalaron ahí de forma ilegal una semana antes de ser expulsados de la casa. Se pusieron en contacto directamente con él para dialogar y negociar, algo que terminó cuando el propietario acudió encapuchado al domicilio. Lo hizo acompañado de cuatro hombres de grandes dimensiones repartiendo golpes para vaciar el inmueble. Así se recoge en la sentencia que ha condenado al actor a una multa de diez euros diarios durante dos meses y 350 euros a la víctima de agresión que decidió denunciarle.

¿Qué dice Daniel Guzmán? Para él, “todo esto es absurdo”. Especialmente porque considera que la justicia no ha obrado bien, primero porque no se le ha notificado supuestamente la citación judicial y después porque se ha fallado en su contra en un juicio al que no se presentó. Así se lo ha hecho saber a ‘Espejo Público’ este viernes tras conocerse su condena, mientras se encuentra en Marruecos. Desde el país vecino mantiene que “el juicio es absolutamente nulo” y que “nunca le ha llegado la denuncia”, deslizan desde el programa sus palabras. Reiteran su versión de que ¡este juicio es nulo y que no se presentó porque no le llegó ninguna notificación”.

Daniel Guzman no quiere hacer más declaraciones más allá sobre lo sucedido aquel día en el que asaltaron la casa que le habían okupado y expulsaron a los jóvenes entre golpes y con grandes dosis de violencia. A lo largo de todo el proceso ha mantenido su inocencia, aunque parece que no ha sido suficiente para convencer al juez. Los jóvenes, que ciertamente estaban actuando mal al entrar en una vivienda ajena, se convirtieron en víctimas cuando el actor se tomó la justicia por su mano y en vez de recurrir a las autoridades confió en cuatro hombres con “músculos de acero”. No dudaron en sacar provecho a su fuerza y solucionar el conflicto con los okupas a golpes, incurriendo con ello en un delito de agresiones leve y el daño a su imagen pública.