Yolanda Ramos, de ídolo de masas a cancelada: "Falta de respeto"

La pasada edición de los Premios Feroz ha dejado varios momentos para el recuerdo, desde el discurso de La Dani sobre el escenario, comparando el peinado de Pedro Almodóvar con el de una “señora mayor”, hasta la intervención de Yolanda Ramos y Daniel Guzmán. La pareja de actores protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala, y no por razones positivas, precisamente.

Por lo visto, hicieron caso omiso a las indicaciones y texto del guion, resultando en un esperpéntico discurso que provocaba de todo menos gracia. “Nos llegó el guion y, como soy una chuleta, dije 'no me gusta'. (...) Si no me dejan cambiarlo, no presento. He dicho: 'lo rompemos todo y lo hacemos de nuevo'. Y ellos nos han dicho que maravilloso. Me parece que eso es trabajar en equipo. Y lo digo de verdad”, explicó la actriz junto a Daniel Guzmán ante un público atónito que no sabía dónde meterse.

Yolanda Ramos y Daniel Guzmán en el escenario de los Premios Feroz de 2025 Gtres

Como viene siendo costumbre en esta cultura de la cancelación que nos ha tocado vivir, las redes sociales no han tardado en señalar con el dedo acusador -eso sí, solo a Yolanda Ramos- y han colocado el nombre de la actriz en los primeros puestos de las listas de tendencias. De nuevo, no por razones positivas.

“Enésima falta de respeto hacia los guionistas. Yolanda Ramos no quiso seguir el guion en los Premios Feroz. Para sorpresa de nadie, su improvisación no salió bien. Este desprecio al trabajo de los guionistas ha ocurrido demasiadas veces”, dice el locutor de radio Roberto Deglané.

“Una falta de respeto a los guionistas brutal. Trabajar en equipo no es avisar unas horas antes de la gala que no te gusta el guion y que lo vas a cambiar por completo, Yolanda”, añade M, una cuenta de X especializada en televisión y corazón.

Mientras, el periodista y crítico de cine Joan Colás se pregunta “¿qué necesidad tenía Yolanda Ramos de romper y criticar en público el trabajo de unos guionistas? Lo visto en los Premios Feroz fue un ejemplo de cómo el ego va en contra del humor y de las personas, también las que se dejan guiar por él. Una lástima”.

Un ejemplo más de lo fácil que es echarse encima a la opinión pública incluso para Yolanda Ramos, una de las actrices, hasta ahora, que más elogios y alabanzas conseguía gracias a su sentido del humor y sus trabajos en éxitos como “Paquita Salas”.