El zasca de Carmen Porter a Monedero en la muerte de Sánchez Dragó: "Te la han colado"

En la muerte del escritor Fernando Sánchez Dragó fueron muchas las voces que se unieron a su pésame. Es el caso de la presentadora Carmen Porter que quiso compartir un sentido recordatorio del paso de Dragó por "La nave del Misterio". Sin embargo Juan Carlos Monedero quiso ridiculizar su dedicatoria, pero le salió el tiro por la culata como ella mismo demostró con un enorme zasca.

El pasado 10 de abril la periodista compartió con sus seguidores el siguiente texto sobre Sánchez Dragó: "Me acabo de enterar de la muerte de Fernando Sánchez Dragó. Un hombre culto y controvertido que nos visitó muchas veces en la nave del misterio" y añadía que "incluso una de ellas con su gato para hablarnos de la magia de estos animales. Su última foto hoy ha sido con su gato. D.E.P.".

Claramente el mensaje es sentido y carece de cualquier artificio. Sin embargo, Juan Carlos Monedero se llevó una sorpresa al leer un tuit de Carmen Porter que le picó el gusanillo de contestar. Sin darse cuenta de que podía ser un error, un troll o una cuenta fake compartió un supuesto mensaje de la periodista con este texto: "Me acabo de enterar de la muerte de Fernando Sánchez Dragó. Un hombre culto y controvertido que nos visitó muchas veces en la nave del misterio", igual que el original, pero cambiaba la frase final: "En el próximo programa intentaremos contactar con él a través de nuestros espiritista de cabecera para que nos cuente qué le pasó. D.E.P."

Completamente metido en el comentario Monedero contestó sin dudar: "Pues ya que esta señora tan despejada va a hablar con Sánchez Dragó, que aprovechen la puerta astral y le pregunte al Caudillo que cómo le va en el Pardo y si echa de menos a José Antonio" y terminó con una broma: "Y si de paso te sopla la quiniela o el número que va a salir en la lotería, niquelado".

No pasó mucho tiempo hasta que la propia Carmen Porter quiso dejar las cosas claras con un contundente zasca: "Creo que te la han colado Monedero. Yo nunca escribí ese tweet. Que tengas un buen día". El error corrió como la pólvora por redes sociales y la contestación de Porter ya tiene más de 80,5 mil reproducciones y casi 4.000 me gusta.

EL propio Monedero ha decidido borrar el tuit y reconocer su error: "No todo lo que es plausible es real. Si no se ha escrito, no se ha escrito. Y se borra el tuit. Saludos" y volvía a compartir el tuit borrado.