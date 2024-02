Objetivo: 50% de mujeres directivas en las aseguradoras

Históricamente, el ámbito asegurador estuvo marcado por una predominancia masculina, pero en la actualidad, las mujeres han logrado desempeñar roles clave en todas las áreas de esta industria. En términos de liderazgo, cada vez más mujeres ocupan cargos directivos en compañías de seguros en España.

Su presencia en puestos de alta dirección no solo es un reflejo de su capacidad profesional, sino también un paso hacia la diversificación y la inclusión en un sector que busca adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad. La diversidad de género no solo enriquece la industria, sino que también impulsa la innovación y el éxito a largo plazo en un entorno empresarial en constante cambio pero en el que parece que no habrá marcha atrás.

Pese a los avances, aún existen desafíos en la consecución de la plena igualdad de género en el sector. Precisamente, para fomentar la presencia de mujeres en el ámbito del seguro, INESE lanzó hace cinco años Empower Woman Insurance (RedEWI). Esta red, surgida de una reunión entre amigas que se plantearon la ambiciosa meta de potenciar el liderazgo femenino, cuenta actualmente con el respaldo del sector, con más de cien empresas adheridas y casi 2.000 miembros. En palabras de Susana Pérez, directora general de INESE, entidad impulsora del proyecto, «como mujer y madre de dos hijas, era consciente de la importancia de destacar la presencia femenina en la industria del seguro. Cada 8 de marzo, hacíamos una reunión de directivas para abordar este tema y, de esos encuentros, salió el proyecto», explica.

Consejo Asesor

Actualmente, forman parte de su Consejo Asesor, en el que, por supuesto, existe paridad, primeras espadas del sector. Junto a la expresidenta de la patronal Pilar González de Frutos, que es miembro de honor, forman parte del mismo la propia Susana Pérez, Mirenchu del Valle (UNESPA), Patricia Ayuela (Línea Directa Aseguradora), Olga Sánchez (AXA), Yolanda García Manzano (Mapfre), Ana Matarranz (Howden Iberia), Gisela Subirà (Allianz), Benedetta Cosarini (AIG), Carmen Gimeno (VidaCaixa), Carmen Rodríguez (Santander Mediación-Banca Seguro), Constanza Gállegos (Berkshire Hathaway Specialty Insurance), Flavia Rodríguez Ponga (CCS), Laura Duque (Mutualidad de la Abogacía), Mireya Rabadán Atienza (Grupo hna), Patricia Puerta (QBE Spain), Pilar Santamaría (SCOR), Sonia Calzada (Zurich) y Véronique Brionne (Everest Insurance International). Sin duda la suma de todas ellas supone una representación que ofrece una imagen de la importancia que está adquiriendo la mujer en el mundo de los seguros.

Sin embargo, las iniciativas de INESE van más allá. A través de sus publicaciones, pero también mediante comunicación activa, la celebración de distintos eventos o programas de liderazgo como «Next Generation Woman», buscan promocionar a las mujeres en la industria, con el objetivo de que las logren romper el techo de cristal y llegar a puestos de responsabilidad.

Precisamente, otra de las iniciativas implementadas fue la creación de un Observatorio de Igualdad para realizar un análisis detallado del sector. Hace un lustro, solo el 20% de los puestos directivos eran ocupados por mujeres. Hoy, esta cifra ha aumentado al 30%, pero el objetivo es alcanzar el 40% y, después, claro está, lograr la paridad.

Este desequilibrio en las cúpulas de dirección se produce a pesar de que la mayoría de plantillas de las empresas del sector están compuestas por mujeres (el 54%), una proporción que se ha mantenido constante en los últimos años, según revela el último «Estudio de igualdad de género en las aseguradoras».

Menos que en las cotizadas

El análisis también destaca que la presencia de mujeres en los consejos de administración de las aseguradoras es inferior en comparación con otras empresas cotizadas. En 2022, el porcentaje de consejeras era del 21,30%, por debajo del 32,20% en las compañías cotizadas y del 37,40% del Ibex 35. No obstante, a día de hoy, el número de consejeras en el selectivo se acerca al 40%, cumpliendo con la Ley de Paridad en los consejos de administración de las cotizadas. A pesar de estos avances, el porcentaje de consejeras en el sector asegurador sitúa a España a la cola de la Unión Europea.

También es relevante destacar que menos de la mitad de las compañías aseguradoras (47,1%) tienen objetivos establecidos para aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos en sus organizaciones.