Patricia Ayuela: "Me nombraron directora durante mi baja maternal"

Un día de 2003, cuando llevaba poco tiempo trabajando en Línea Directa, el primer consejero delegado de la compañía (1995-2008), Gonzalo de la Hoz, se sentó a su lado en el comedor y le preguntó: «¿Qué quieres hacer?». «Un buen trabajo», fue la respuesta de Patricia Ayuela. Una contestación concisa y clara, que decía mucho de su personalidad y su carácter. Trabajadora infatigable, nunca se imaginó, y menos entonces, cuando apenas daba sus primeros pasos en la aseguradora del teléfono rojo, que algún día llegaría a ser la CEO de la misma, y una de las pocas mujeres al frente de un compañía cotizada, porque, tal y como asegura, nunca ha pensado en el paso siguiente. «Me centro en lo que estoy haciendo en cada momento», señala. Esta ovetense, casada y madre de tres hijos, que le roba habitualmente horas al sueño para poder compatibilizar trabajo y familia, llegó al mundo de seguro por casualidad. Ingeniera industrial de formación, reconoce que no sabía nada sobre el sector, pero, nada más poner un pie Línea Directa, se sintió cautivada. «Era una compañía muy moderna, tecnológica, revolucionaria, ofrecía una propuesta de valor distinta y también era muy divertida desde el punto de vista de la estrategia de Marketing», recuerda. De eso hace ya dos décadas, un tiempo en el que ha evolucionado junto a la empresa.

¿Qué hace una chica como usted en un sitio como este?

Llegué a la compañía impulsada por el primer «boom» de Internet, y reconozco que no tenía ni idea del sector, pero la empresa me atrajo desde el primer momento por su propuesta absolutamente disruptiva. A día de hoy, continúo siendo una gran fan de Línea Directa. Es una compañía muy especial.

¿Qué la hace tan especial?

Tenemos cultura de querer conseguir las cosas de acuerdo a unos principios y ayudando al otro. El sentido de pertenencia es muy grande y todos queremos que a la compañía le vaya bien. Por nuestros orígenes disruptivos (nadie daba un duro por nosotros cuando comenzamos) hacemos las cosas de forma distinta. Línea Directa es una compañía muy analítica, muy tecnológica y muy pegada al día a día.

¿Se imaginaba en 2003 que 20 años después sería CEO de la compañía?

Nunca he pensado en el siguiente paso. Eso siempre me ha dado mucha paz y capacidad para centrarme en lo que tenía que hacer en cada momento. Por mi educación, lo que siempre he querido es desempeñar un buen trabajo. Si estás enfocada en lo que tienes que hacer en el presente, no en el futuro, creo que las cosas llegan antes.

Usted es una de las pocas ejecutivas al frente de una compañía cotizada, ¿qué papel tiene la mujer en Línea Directa?

Tenemos unas cifras envidiables. El 58% de la plantilla son mujeres, y el 50% ocupa puestos de responsabilidad. Además, el 58% del Comité de Dirección y el 57% del Consejo de Administración también son féminas. Llegar a estas cifras ha sido un proceso natural y buscado, consciente de que para nosotros es vital la igualdad de oportunidades, la conciliación y la meritocracia. Además, lo hemos conseguido sin cuotas y sin artificios, solo basándonos en las promoción de la persona más adecuada para cada puesto, independientemente de si fuera hombre o mujer.

Supongo que unas buenas política de conciliación también favorecen...

Para nosotros es vital la igualdad de oportunidades. Yo misma lo he experimentado, ya que me nombraron directora cuando aún estaba de baja maternal por el nacimiento de mi segundo hijo.

Cómo compagina su vida laboral y familiar...

He tenido mucha suerte. En Línea Directa, fuimos pioneros en igualar las políticas de conciliación. Además, hay facilidad para «desengancharse» en determinados momentos, como es el nacimiento de un hijo o el cuidado de un familiar. Eso me ha permitido desarrollar una carrera profesional muy larga y, al mismo tiempo, criar y cuidar a mis hijos que, para mí, era algo irrenunciable. Aparte de eso y del apoyo de mi marido, no voy a negar que también ha habido mucho trabajo y mucho sacrificio, con poco tiempo para mí y pocas horas de sueño.

¿Por qué todavía a las mujeres les cuesta romper el techo de cristal y llegar a los puestos de responsabilidad?

Hay una realidad, y es que la mujer se ha incorporado más tarde que el hombre al mundo del trabajo. Es muy positivo que actualmente en la educación de los niños pequeños haya una verdadera igualdad. En mi caso, tengo tres hijos, y todos gozan de las mismas oportunidades. Afortunadamente, eso se va trasladando poco a poco al mundo laboral. La misión de las empresas y de la Administración es continuar lo que ya sucede en el mundo educativo. Los niños hoy no se plantean la igualdad porque han nacido con ella.

¿Qué le diría a las niñas y jóvenes para acercarlas al universo del seguro?

Este mundo realmente es apasionante, con muchas oportunidades, desde la que ofrece la tecnología hasta el marketing, pasando por el análisis o las proyecciones de comportamientos futuros. Todas las personas con formación STEM, en Actuariales, Marketing, RR HH o Comunicación tienen la posibilidad de desarrollar carreras muy interesantes en este entorno. Además, el sector tiene algo de trascendente, ya que ayuda a las personas a superar una dificultad. Hay momentos muy duros en la vida de las personas, como un accidente de tráfico o un incendio, y nosotros estamos allí para responder en esos momentos.

¿Cómo se define?

Soy una persona muy trabajadora, con mucho sentido del deber. Mi marido dice que no puedo estar quieta. Soy optimista por naturaleza y suelo ver la parte buena de las contrariedades que tiene la vida.

¿Se siente un referente?

Es difícil mirarte en el espejo y pensar que eres un referente. Lo que sí quiero hacer es un buen trabajo. Si eso le sirve de referente a alguien, estaré muy orgullosa.

¿Y cuáles son los suyos?

Mi referente vital es mi madre. Es una persona muy especial, muy valiente, muy emprendedora con un sentido del humor fantástico que nos ha trasladado el sentido del deber y las ganas de hacer las cosas bien a mi hermana y a mí. Pero también se han cruzado muchas personas en mi vida que me han inspirado con su inteligencia y con su integridad.

El pasado no fue sido un año fácil para el sector, ¿qué balance hacen?

Fue un ejercicio duro. El sector venía bajando primas, sobre todo en automóvil, desde hace unos años debido a la reducción de la siniestralidad y a la pandemia. Sin embargo, a finales de 2021, llega una inflación muy fuerte, que se consolida en 2022 y, de repente, los costes de prestación y los baremos sanitarios y corporales (compensación de las lesiones) suben mucho, y hay un desajuste entre primas y costes de las prestaciones. En Línea Directa, pusimos en marcha un plan muy temprano y ajustamos primas al riesgo individualizadamente. Mi empeño es hacer que la compañía sea eficiente, porque, de esa manera, podremos ofrecer los mejores precios a los clientes.

Al segmento de Automóvil han sumado Hogar y Salud, ¿están explorando nuevos negocios?

Acabamos de lanzar nuestro seguro de Salud con la marca Línea Directa y, luego, iremos sacando más productos. Hace dos años, reorganizamos la compañía, para centrarla en el cliente, en la captación de nuevos usuarios y en los servicios a los ya existentes para ofrecerles cosas distintas. Siempre estamos innovando, por lo que este año lanzaremos nuevas propuestas.

¿Qué papel juega innovación?

Es nuestras razón de ser. Queremos servir a nuestros 3,4 millones de clientes, para lo que tenemos que seguir innovando y diversificando los productos para dar respuesta a sus necesidades.

¿Mantendrán su política de alianzas?

La miramos muy bien porque queremos «partners» que se parezcan a nosotros con el mismo entendimiento del servicio y que añadan valor a lo que Línea Directa ofrece. Actualmente, tenemos alianzas con Cepsa, con Movistar Prosegur Alarmas, con Bankinter con Car And Roll y Naturgy. Desde el conocimiento que tenemos del cliente, buscamos cosas que puedan ser complementarias y que les aporten valor.

¿Qué ha supuesto la IA?

Es impresionante las cosas que se pueden hacer ahora, que no se podían realizar hace tan solo tres años. La comenzamos a incorporar a los procesos internos y, ahora, hemos introducido IA Generativa. En este sentido, estamos en dos proyectos muy importantes: en las consultas de empleados y todas operativas que regulan las pólizas y el tratamiento de los siniestros, con lo que agilizamos muchísimo las consultas y el aprendizajes de las personas nuevas que se incorporan a la compañía. Eso redunda en que podamos dar respuestas de manera más ágil, certera y sin errores, pero siempre apoyados en la parte humana.

¿Qué les ha aportado cotizar?

Es otra liga. Das mucha información de ti al exterior y te obliga a una enorme transparencia y a un gran rigor en la información. Nos ha hecho acceder a muchos inversores institucionales y a analistas que te dan una visión interesante sobre ti mismo, y a atraer talento.