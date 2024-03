«Tenemos como objetivo que el 33% de las nuevas incorporaciones sean mujeres»

Madrileña de nacimiento, pero hispalense de adopción, procede de una saga de letrados, pero decidió romper con la tradición familiar y cambió el Derecho por la Ingeniería. Madre de tres hijos adolescentes, comenzó su carrera en Airbus en 2001 en el área de Helicópteros. Más de dos décadas en la compañía, en las que ha liderado distintas áreas, fundamentalmente relacionadas con operaciones y programas. Desde octubre de 2022, es vicepresidenta sénior del Servicio de Atención al Cliente de Airbus, una de las divisiones de negocio fundamentales de la compañía, lo que la obliga a viajar constantemente entre Toulouse, donde está la base de operaciones de esta división, y Sevilla, donde reside su familia. Un corazón partido entre sus dos pasiones (trabajo y familia), pero que, asegura, lleva bien. «Lo importante es encontrar un buen balance, y yo creo que lo he conseguido», afirma.

¿Cómo llega a Airbus?

Aterricé en la compañía en el año 2001 y, desde entonces, he ocupado distintos puestos de responsabilidad y he vivido en varios países, como Alemania y Francia. Hasta mi nombramiento en Servicio de Atención al Cliente, era la directora de programas de Tanqueros y Derivados de Airbus Defence and Space y residía en Sevilla. Ahora, mi nuevo puesto está en Toulouse.

¿Cómo ha sido el traslado?

La única que se ha trasladado he sido yo. Mi marido y mis hijos se han quedado en Sevilla porque están muy integrados, así que estoy a caballo entre las dos ciudades.

Suena un poco duro...

No voy a negar que exige de un esfuerzo tremendo, pero es cuestión de organizarse y de encontrar un buen balance.

¿Y qué le dice su familia?

Sabíamos que iba a ser complicado, pero fue una decisión que tomamos todos juntos. Todos los puestos que he ocupado me han requerido viajar mucho. Trato por lo menos de trabajar un día o dos a la semana desde el Training Center que tenemos en Sevilla. Que nos veamos poco hace que disfrutemos enormemente de cada segundo que pasamos en familia.

Se nota por sus palabras y su trayectoria que es una enamorada de su trabajo...

Siempre he disfrutado mucho de lo que hago y también lo estoy haciendo en mi nuevo puesto. Es muy dinámico y tengo que tratar con muchos clientes, algo que me encanta. Tengo la suerte de trabajar con un gran equipo, formado por más de 7.500 profesionales, con un perfil muy internacional, muy motivado y que pone un gran pasión en todo lo que hace.

Se habla últimamente mucho de cuotas, pero está claro que sin esfuerzo no se llega a los puestos de responsabilidad...

En las empresas tiene que primar la meritocracia, que crecer se deba a los méritos profesiones y no al simple hecho de ser hombre o mujer.

¿Apoya Airbus el talento femenino?

Muchísimo y, sobre todo, se incentiva la profesionalidad. Airbus es una empresa con mucha diversidad, no solo de género, sino también intergeneracional, con muchas nacionalidades y de perfiles profesionales.

¿Cómo ha sido al respecto su experiencia en la compañía?

Nunca he notado que un hombre tuviese más oportunidades que yo. Siempre me he sentido muy apoyada en la empresa.

¿Qué proporción de mujeres trabajan en Airbus?

A día de hoy, el 27% de la plantilla de Airbus España son mujeres. La estrategia de crecimiento en diversidad de género es una de las prioridades de nuestra compañía y así lo marcan nuestros Top Company HR Goals, que tienen como objetivo que un 33% de las nuevas incorporaciones sean mujeres, al igual que las posiciones en puestos directivos. Son unas cifras relevantes para la media del sector, que está siete puntos por debajo de Airbus en lo que a porcentaje de empleadas se refiere. Hay que tener en cuenta que el nuestro es un sector tradicionalmente muy masculinizado, debido a que las mujeres no solían estudiar carreras STEM.

¿Está cambiando significativamente esta realidad?

Afortunadamente, sí. Cada vez más más las jóvenes se animan a estudiar ingeniería, y eso es algo que queremos fomentar. De hecho, formamos parte de la Alianza STEM, promovida por el Ministerio de Educación. No obstante, donde tenemos que realizar el mayor esfuerzo en algunas áreas, como la «Blue Collars» (la parte de taller), donde solo el 6% de los empleados son mujeres.

¿Qué acciones han puesto en marcha para fomentar el talento femenino?

El pasado 1 de junio, la compañía puso en marcha su Plan de Igualdad como el mejor ejemplo del compromiso de Airbus de alcanzar la equidad real entre hombres y mujeres a todos los niveles de la empresa. También Airbus forma parte de redes como Women´s Network o Flying Women. Asimismo, colaboramos en la asociación sectorial Ellas Vuelan Alto, que tiene como objetivo impulsar el rol de la mujer en la totalidad del sector del transporte aéreo.