Antonio de Lacy: «Hay que establecer un porcentaje del PIB para Sanidad y que no se pueda recortar»

Ponerse en sus manos es sinónimo para muchos pacientes de tranquilidad. Especializado en cirugía mínimamente invasiva, lleva «más de 25.000» intervenciones. Aunque lo importante no es el número, sino la dificultad y logra lo imposible o casi lo imposible, y lo hace sin perder ni un ápice de la ilusión con la que comenzó en esta profesión: su vida.

¿Hace cuánto tiempo no realiza una cirugía abierta?

Algunos «amigos» dicen ‘‘me operará él porque sabe hacer cirugía mínimamente invasiva’’, pero en ocasiones hay que abrir. La última vez, la semana pasada.

¿En qué casos está indicada?

Cuando hay una inestabilidad hemodinámica porque el paciente haya perdido mucha sangre o porque esté infectado y no pueda tolerar un neuromonitoreo, que consiste en ingresar gas dentro del abdomen para tener espacio para poder operar.

Cuando estudiaba Medicina ¿pensaba que el futuro sería la cirugía robótica no invasiva?

No (se ríe), en absoluto. Pero lo que sí que vi es que iba a ser el futuro en el momento en el que se usó la laparoscopia en los años 80 en Ginecología. Kurt Semm tuvo que irse de Alemania tras haber sacado a una paciente el apéndice por laparoscopia porque fue perseguido por la sociedad de aquella época. Se vio como una aberración.

No sabía... ¿Qué es lo más complejo de la cirugía robótica?

Cuando el robot está aún en la fase en la que hay que ir mejorándolo y cuando tienes que actuar en los cuatro cuadrantes del abdomen. Es más fácil la laparoscopia porque lo mueves con más facilidad.

¿Qué recomendaría a los estudiantes que quieran especializarse en cirugía robótica?

Tienen que tomar la decisión de ser cirujanos. Es una profesión maravillosa que yo volvería a hacer. No te aburres jamás y ahora se usa innovación a tope. Pero tienen que sacrificar parte de su vida para poder llegar un poco alto, que es donde se toman las decisiones y es más divertido. También han de ser curiosos, tener la mente abierta y que los límites los pongan ellos. Soy muy optimista con la juventud.

Se nota que ama su profesión...

Me divierte en el sentido responsable de la palabra. No me he aburrido nunca. Es apasionante.

¿Cuál será el papel de la inteligencia artificial (IA) en Cirugía?

Soy uno de sus máximos defensores. La IA nos va a cambiar la forma de trabajar y va a revolucionar el sistema sanitario. Porque tenemos un Sistema Nacional de Salud (SNS) que está muy bien, pero se puede mejorar notoriamente la organización y reducir las listas de espera. Por ejemplo, a una persona con cáncer la IA le programará las pruebas que tienen que hacerse él y sus familiares. En cuanto al diagnóstico, no tendrá que esperar ni una semana para obtener los resultados de un TAC, sino que será inmediato y hecho por las personas con más experiencia del mundo. Y durante la intervención, cuando estás operando a una persona de un cáncer en ocasiones tienes que hacer una biopsia para ver si los límites están libres de tumor. Gracias a la IA, tendrás un resultado casi de inmediato. Esta decisión resulta tan importante que cambia el devenir de la intervención o tienes que parar.

La IA es un sueño, te permitirá operar al paciente el día antes de la intervención. Me explico. Meterás toda la información del paciente en el ordenador y podrás hacer las maniobras o los gestos quirúrgicos con realidad virtual aumentada. Así podrás entrenar y después en la intervención el robot será tu compañero no como ahora que manipulas el robot, sino que será él el que tomará decisiones que tú tendrás que validar. La IA será tan importante en Medicina y en Cirugía como lo fueron los ordenadores la primera vez que se usaron. Va a ser un cambio radical y creo que va a cambiar el sistema sanitario: la listas de espera, la Cirugía... Y no es que lo crea, es que estoy seguro. Va a cambiar el SNS, empezando por todo lo que tiene que ver con la documentación, y cuando haya un problema con una máquina, imagínate que se estropea la de radioterapia, inmediatamente se programará otra en otro hospital que tenga un hueco.

Con el consiguiente ahorro...

Hay que ser eficientes. Lo más caro en una cirugía es que haya una complicación; con lo cual, si ahorras vas a poder invertir en nuevas tecnologías, nuevos tratamientos. Desearía que no se recorte nunca más en Sanidad porque es un gasto muy alto, pero se recorta siempre en Educación y Sanidad y en ocasiones en pensiones. Y las dos cosas más importantes que hay para que el futuro del país sea bueno es primero la Educación y luego la Sanidad. Me quedo horrorizado con la toma de decisiones de gastar dinero hasta un 2% del PIB para gasto militar, aunque realmente los expertos sabrán si es necesario o no, pero lo que sí sé es que hay que proteger la Sanidad.. Se debería establecer un porcentaje del PIB para Sanidad y que no se pueda cambiar.

Ha sido el primer médico en usar la tecnología 5G en quirófano. Para los profanos en la materia, ¿qué beneficios conlleva?

A la gente le impresiona el hecho de que se pueda operar a distancia, pero lo más importante es crear una red que pueda ayudar a otras personas con menos experiencia a modo de una llamada telefónica con visión real y con 5G para que no falle la red ni tenga retardos y que incluso puedas mover a distancia el manipulador en caso de cirugía robóticas.

¿Esto último ya es realidad?

No, todavía no es factible por un tema de seguridad. Las empresas están trabajando en ello y antes de sacarlo al mercado quieren asegurarse de que no haya problemas.

Hablando de ser pionero. Es una eminencia en cirugía robótica no invasiva. En 2007 fue el primer cirujano en nuestro país en extraer una vesícula biliar por la boca. En 2008 empleó la misma técnica, Notes (orificios naturales), para extraer parte del intestino grueso por la vagina y en 2009 realizó la primera cirugía de extracción del recto a través del ano a nivel mundial dando lugar a la técnica Tatme, crucial contra el cáncer colorrectal. ¿Qué técnicas perdurarán?

La cirugía en la que se extrae la vesícula por la boca ya no se va a hacer, es demasiado complicado. Lo que sí es fundamental es utilizar orificios naturales porque reducimos al máximo las incisiones que se hacen a los pacientes. Me siento más orgulloso de la técnica Cecil o Tatme. La gente pone su nombre, yo puse el nombre de Cecil a la técnica por un león al que un dentista americano mató en Zimbabue. Afortunadamente, el dentista tuvo que cerrar su consulta en dos ocasiones... Esta técnica fue un cambio en cirugía muy importante y perdurará, claro que lo hará, y se mejorará porque ya se puede hacer con robótica.

¿Puede estimarme cuántos años de calidad de vida se han ganado gracias a las técnicas mínimamente invasivas?

Con la técnica Tatme, la posibilidad de tener que llevar bolsa tras una cirugía de cáncer colorrectal ha pasado de un 30-45% a un 2-3%. También conlleva tener menos complicaciones quirúrgicas, evitar hernias... Al principio se decía que era una tontería evitar que uno tuviera una cicatriz espantosa en su barriga, pero, además de la parte estética, las cicatrices grandes son más dolorosas. Mire las fotos de la cicatriz que tenía Marilyn Monroe tras someterse a una operación para que le extrajeran la vesícula. Se la tenían que tapar.

El futuro de la cirugía pasa por...

Hacer de Julio Verne es complicado, pero pasa por el uso de la IA, la realidad virtual y por hacer lo máximo en prevención. Por ejemplo, poder manipular los genes para que ese paciente que nace o vaya a nacer no tenga una enfermedad determinada.

¿Cuál es el momento más duro durante su trayectoria profesional como cirujano?

Dos momentos. Uno muy duro cuando el paciente que estás operando fallece. Es dramático. Y cuando ves que por una serie de circunstancias personas que trabajan contigo te apuñalan. Y me gustaría decir que nuestro material de trabajo es un ser humano que tiene sus sentimientos y su familia y esto se tiene que tener en cuenta. Se pierde tocar al paciente, cogerle la mano y mirarle a los ojos. Esto se está perdiendo y no me gusta.

Hablando de eso, ahora se habla bastante de humanizar los hospitales. Pero, ¿en qué consiste exactamente?

Muy fácil. Una es la parte tecnológica. Si uno llega a un sitio y está todo organizado ya te tranquiliza (puntualidad). Y punto dos, algo muy simple: tratar a los pacientes y a los familiares como te gustaría que te tratasen a ti. Sé que soy un poco utópico, pero creo en los demás, hay muchos más buenos que malos lo que pasa es que al malo se le ve mucho, como una mancha de café en camisa blanca. Creo que mis pacientes me quieren bastante, y desde esa experiencia creo que hay que cuidar más. Tener en cuenta que los familiares se ponen nerviosos y dicen cosas que quizá no sean correctas. Da igual, tienen la razón ellos.

Si se aborda el bienestar del paciente de forma integral, imagino que también debería tenerse en cuanta cuando para recoger las citas en un hospital te imprimen el papel y no explican nada al paciente, sobre todo si se trata de una persona mayor...

Todo tiene que ser más simple y pensar que no es lo mismo tratar a un nativo digital con unas explicaciones que a otras que no tienen experiencia en esto. Hay que repetir las cosas tres veces y si una persona no lo entiende pues una cuarta. Hay que dar una vuelta de calcetín total a la organización.

¿Ha pensado en qué horizonte dejará el «bisturí»?

Salió en un medio que yo me jubilaba y eso era mentira. Lo que hacía era un cambio, un nuevo proyecto. En cuanto a cuándo creo que debo dejar mi profesión tengo una gran ventaja y es que tengo un hijo que es cirujano, quién mejor que quien realmente te quiera para que te lo diga cuando sea el momento. Mentalmente y físicamente me veo mejor que hace 10 años. Me siento muy activo, muy bien con la labor que hago y creo que puedo ayudar y de hecho mi trabajo en los últimos cinco años ha aumentado. Aunque bueno, soy un poco adicto a mi trabajo, es muy estimulante, me divierte. Solo cambiaría mi profesión si fuera capaz de crear música, eso sí me parece realmente imposible. Lo mío es técnico, lo otro es crear.

¿Con qué palabra definiría la situación actual del SNS?

No sé cómo lo definiría con una palabra, pero debe ser universal, para todo el mundo por igual, y tener un sistema organizativo que, gracias a las nuevas tecnologías, sea mejor y mas eficiente.