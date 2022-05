¿Es legal dormir en el coche?

El vehículo debe estar correctamente estacionado,y respetando las señales de limitación del mismo (líneas de delimitación, horarios de aparcamiento, etc.) Es decir, que lo que no está permitido es estacionar en espacios públicos o privados que carezcan de autorización para ello.

No se pueden colocar elementos que aumenten el perímetro del vehículo, cómo mobiliario, toldos, dispositivos de nivelación, etc. Tampoco se pueden verter líquidos al suelo o emitir ruidos molestos. En caso de que esta condición se incumpla, lo que estaríamos haciendo no sería pernoctar... sino acampar. Y eso tiene una regulación diferente, con espacios habilitados diferentes.